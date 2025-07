Donald Trump affirme qu'il n'est pas «seul responsable» de l'annulation du «Late Show» de Stephen Colbert

Donald Trump affirme qu'il n’est pas «le seul» responsable de l'annulation par CBS de l’émission «The Late Show With Stephen Colbert».

Il assure n'avoir rien à voir avec cette décision. C'est du moins peu ou prou ce que Donald Trump a déclaré dans un message publié mardi sur Truth Social, à propos du licenciement de l'animateur Stephen Colbert de CBS.

Le président des Etats-Unis a affirmé que «tout le monde» le pensait «seul responsable» de la fin de l'émission de ce dernier, le célèbre «Late Show», mais cette accusation est «fausse !», affirme-t-il, asssurant que cette annulation est due à «50 millions de dollars de pertes par an» et à un «manque flagrant de TALENT».

«Tout le monde dit que je suis le seul responsable du licenciement de Stephen Colbert de CBS, 'Late Night'», a écrit Donald Trump. «C'est faux ! Son licenciement était dû à un manque de talent, et ce manque coûtait à CBS 50 millions de dollars de pertes par an. Et la situation ne pouvait qu'empirer !», a-t-il ajouté.

Haro sur les late-shows

S’il semble se dédouaner de la responsabilité du licenciement de Stephen Colbert par CBS et Paramount, Donald Trump suggère dans le même temps, une fois de plus, que les animateurs de late-shows comme Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel, vont eux aussi voir leurs émissions supprimées.

Une menace qui a de quoi conforter ce que beaucoup de personnes supputent, à savoir que le président a profité d'une fusion imminente entre Skydance et Paramount comme un moyen de faire sortir de l’antenne un animateur qui se montrait très critique à son égard.

Le président laisse ainsi désormais planer la menace d'un licenciement au dessus de tous ceux qui aiment à faire des blagues sur lui à la télévision. «Le prochain adversaire sera un Jimmy Kimmel encore moins talentueux, puis un Jimmy Fallon faible et très peu sûr de lui. La seule vraie question est : qui partira en premier ? », a-t-il ainsi écrit.

Plus loin, il a poursuivi d’un ton comminatoire : «Le show-biz et la télévision sont des affaires très simples. Si vous avez des audiences, vous pouvez dire ou faire ce que vous voulez. Sinon, vous êtes toujours une victime. Colbert est devenu sa propre victime, les deux autres suivront.»