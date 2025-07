États-Unis : une enseignante plaide coupable d'avoir envoyé des photos nues à un élève sur Snapchat

Une professeure de 26 ans a admis avoir envoyé des photos et vidéo nue d'elle-même à un élève de son lycée dans le Missouri (États-Unis) sur le réseau social Snapchat en 2023.

Rikki Lynn Laughlin, une professeure de 26 ans, a échappé à 20 ans de prison en plaidant coupable pour avoir partagé des photos et des vidéos d'elle nue avec un élève de 16 ans sur Snapchat dans le Missouri (États-Unis), selon les informations du média New York Post.

Entre le 8 septembre et le 19 octobre 2023, alors qu'elle enseignait au lycée St. James, elle a également sollicité des photos nues de l'adolescent et a tenté de le forcer à avoir des relations sexuelles chez elle en l'absence de son mari.

Rikki Lynn Laughlin, age 25, a Missouri special education teacher at St. James High School and a married mother, was arrested and charged with six felony counts that include attempted statutory rape of a 16 y/o boy using Snapchat. #FirstThem#ExposeGroomers👀 #MeTooTwitterpic.twitter.com/7GqyNq2oXR

