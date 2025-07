Gaza : le New York Times s'excuse après une photo trompeuse autour d'un enfant malade

Une note publiée ce mardi sur X par le New York Times a provoqué la colère d'Israël. Dans celle-ci, le quotidien américain y reconnaît avoir illustré un article sur la famine à Gaza avec la photographie d'un enfant malade, sans préciser que celui-ci souffrait de pathologies antérieures.

Dans un message diffusé ce mardi sur les réseaux sociaux, le New York Times a admis avoir utilisé pour illustrer l'un de ses articles sur la famine à Gaza le cliché d'un enfant malade, en omettant de préciser que ce dernier souffrait d'une maladie chronique indépendante de la situation humanitaire actuelle.

La photographie, largement relayée, a suscité de vives réactions, certains y voyant une représentation inexacte de la réalité sur le terrain.

«Nous avons annexé une note d'édition sur notre récit au sujet de Mohammed Zakaria al-Mutawaq, un enfant de Gaza qui a été diagnostiqué de malnutrition sévère. Après la publication de l'article, The Times a appris qu'il souffrait également de problèmes de santé préexistants», peut-on ainsi lire dans leur note.

We have appended an Editors' Note to a story about Mohammed Zakaria al-Mutawaq, a child in Gaza who was diagnosed with severe malnutrition. After publication, The Times learned that he also had pre-existing health problems. Read more below. pic.twitter.com/KGxP3b3Q2B

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) July 29, 2025