L'Australie va interdire YouTube aux moins de 16 ans

YouTube sera inclus dans la première interdiction mondiale des réseaux sociaux en Australie pour les adolescents de moins de 16 ans, annulant ainsi une décision antérieure d'exempter le réseau social appartenant au géant Alphabet.

L'Australie serre la vis. À partir du 10 décembre prochain, les mineurs de moins de 16 ans ne pourront plus posséder de compte YouTube, à la suite d'un revirement du gouvernement qui avait initialement exempté la plate-forme des restrictions nationales sur les réseaux sociaux.

«Les médias sociaux ont une responsabilité sociale et il ne fait aucun doute que les enfants australiens sont affectés négativement par les plate-formes en ligne, donc j'y mets un terme [...] Je veux que les parents australiens sachent que nous les soutenons», a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese, dans un communiqué mercredi.

Des «contenus préjudiciables»

Les adolescents pourront continuer à visionner des vidéos, mais ils n'auront plus la possibilité de créer un compte sur le média en ligne parmi les plus fréquentés au monde, nécessaire pour publier du contenu ou interagir.

Youtube a ainsi rejoint d'autres plates-formes, à l'instar de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et X, interdites aux moins de 16 ans dès décembre dans le cadre d'une loi pionnière adoptée en novembre par le Parlement australien.

Alors que l'ancienne ministre de la Communication, Michelle Rowland, l'avait exempté grâce à sa popularité à l'école, sa successeur Anika Wells a finalement suivi la recommandation du commissaire à la sécurité électronique, Julie Inman Grant. En se basant sur une étude portant sur 2.600 enfants, elle a souligné que la plate-forme est identifiée comme celle où les jeunes de 10 à 15 ans sont le plus souvent exposés à des «contenus préjudiciables».

Le site risque désormais une amende pouvant atteindre 50 millions de dollars australiens (30 millions d'euros) si elle ne respecte pas ces nouvelles mesures. Elle devra désactiver les comptes existants, interdire les nouveaux, ainsi qu'empêcher tout contournement.

«Nous voulons que les enfants sachent qui ils sont avant que les plates-formes ne supposent qui ils sont. Il n'existe pas de solution idéale pour assurer la sécurité des jeunes Australiens en ligne, mais l'âge minimum d'accès aux réseaux sociaux aura un impact positif considérable sur leur bien-être», a affirmé la ministre de la Communication au Parlement.

Des poursuites envisagées ?

L'application YouTube Kids, plus rigoureusement organisée, restera néanmoins accessible. «Le gouvernement offre aux enfants un répit face à l'attrait persuasif et omniprésent des médias sociaux tout en offrant aux parents une tranquillité d'esprit. Il y a une place pour les médias sociaux, mais il n'y a pas de place pour les algorithmes prédateurs ciblant les enfants», a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du géant du streaming a réagi mercredi en indiquant que «ce n'est pas un réseau social». «Notre position reste claire : YouTube est une plate-forme de partage de vidéos proposant une bibliothèque de contenus gratuits et de qualité, de plus en plus consultés à la télévision», a-t-il affirmé.

La semaine dernière, le leader mondial du contenu vidéo a déclaré à Reuters avoir écrit à l'État pour l'exhorter à «préserver l'intégrité du processus législatif». Les médias australiens ont indiqué que YouTube avait menacé de contester la décision en justice, mais la plate-forme n'a pas confirmé cette information.

Néanmoins, le Premier ministre a soutenu dimanche que le gouvernement prendrait sa décision «indépendamment de toutes ces menaces proférées par les sociétés de médias sociaux».

«Les jeux en ligne, la messagerie, l'éducation et les applications de santé» sont épargnés par les restrictions car elles «présentent moins de risques sur les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans».