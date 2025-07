Royaume-Uni : une jeune femme se fait arracher le cuir chevelu après que ses cheveux sont restés coincés dans un manège

Dans le comté du Hampshire, près de Southampton (Royaume-Uni), une jeune femme de 18 ans s’est faite arracher une grande partie de son cuir chevelu après que ses cheveux soient restés coincés dans un manège du «Netley Marsh Stream and Craft Show».

Une scène de panique. Samedi 26 juillet 2025, un incident est survenu lors de la foire à vapeur «Netley Marsh Stream and Craft Show», dans le comté du Hampshire, près de Southampton, au Royaume-Uni.

Il était aux alentours de 22h50 BST (heure d’été britannique en français, soit 23h50 heure de Paris) lorsqu’une jeune femme de 18 ans a été transportée à l’hôpital après que son cuir chevelu a été arraché. Ses cheveux se seraient en effet coincés dans un manège.

D’après la BBC, à l’origine de l’information, la victime n’a pas immédiatement réalisé la gravité de ce qui s’était passé. C’est une de ses amies qui a appelé les secours. «C’est très choquant que cela ait pu se produire sur un manège destiné aux jeunes enfants. Cela ne doit plus jamais se reproduire», a déclaré une amie de la victime.

Une infirmière de l’hôpital de Southampton, interrogée par le Southern Daily Echo, a raconté que l’amie de la victime «est descendue de l’attraction et a dit que la jeune femme saignait, alors j’ai proposé mes services en tant que secouriste. Quand je suis arrivée sur place, j’ai vu que les trois quarts du cuir chevelu de la jeune femme avaient été arrachés».

Une enquête a été ouverte et confiée à la police du Hampshire et de l’Île de Wight. Les forces de l’ordre ont déclaré à la BBC que leurs argents étaient en contact avec le Health and Safety Executive, l'organisme officiel chargé de faire respecter la législation et la réglementation en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction.

Dans un communiqué, le «Netley Marsh Stream and Craft Show» a fait savoir qu’il coopérait «avec toutes les parties concernées».

«L'incident malheureux qui s'est produit hier soir lors de la foire fait actuellement l'objet d'une enquête menée par les autorités compétentes. Netley Marsh Steam & Craft Show Ltd coopère avec toutes les parties concernées. Aucun autre commentaire ne sera fait tant que des informations supplémentaires ne seront pas disponibles», ont écrit les organisateurs, dimanche 27 juillet, sur leur page Facebook.