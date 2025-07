Russie : qui est Valentina Matvienko, fidèle de Vladimir Poutine et femme la plus puissante du pays ?

La femme la plus puissante de Russie, Valentina Matvienko, vue par certains comme la dauphine de Vladimir Poutine, est en Suisse cette semaine. A 76 ans, elle jouit d'une influence qui va bien au-delà du Parlement russe dont elle est la présidente.

Son invitation fait débat. Une délégation russe s’est rendue en Suisse pour assister à la Conférence mondiale des présidents de parlement, qui se tient du 29 au 31 juillet, et ce, malgré les nombreuses sanctions occidentales qui frappent la Russie.

À la tête du cortège se trouve Valentina Matvienko, une femme dont le nom reste peu connu. Et pourtant, la septuagénaire est une femme de pouvoir, membre du cercle très fermé des proches de Vladimir Poutine. Elle est même citée, par certains médias comme la dauphine du leader russe.

Héroïne de la Russie depuis 2024

Aujourd'hui âgée de 76 ans, Valentina Matvienko est l'ancienne gouverneure de Saint-Pétersbourg et actuelle membre du Conseil de la fédération et présidente du Conseil de la fédération de Russie (la chambre haute du Parlement). C’est ce poste qui fait d'elle la femme la plus puissance de Russie.

Elle serait aussi proche du Président russe que de sa politique, à qui elle a montré son soutien, en 2014, lors de l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette prise de position lui avait valu une suspension de visa aux États-Unis sous le gouvernement Obama, ainsi que des sanctions par l’Union européenne. «Les sanctions contre de hauts officiels russes remplissant leurs fonctions d’État constituent une décision sans précédent», avait-elle alors rétorqué.

Convaincue que l’Ukraine doit être «dénazifiée», elle soutient aussi la guerre depuis l’invasion de 2022 : «Il est immoral de continuer à parler sans agir. Il faut prendre une décision concernant le régime fantoche de Kiev», avait-elle déclaré. Elle accuse, entre autres, l’Ukraine d’avoir «bombardé des régions pacifiques du Donbass» et tué des civils avant le début du conflit, qu’elle a qualifié de «nécessaire».

Vladimir Poutine lui a d’ailleurs décerné, l’année dernière, le titre d’«Héroïne de la Russie». Le Kremlin avait salué sa «loyauté indéfectible envers l’État».

Indignation pour les opposants du régime russe

D’après le média Blick, Valentina Matvienko s’est présentée comme une ambassadrice de la «compréhension mutuelle» en Suisse, alors qu’une délégation ukrainienne est aussi présente.

Olena Kondratiouk, vice-présidente du Parlement ukrainien, s'est dite «choquée» que la délégation russe soit également présente à Genève. «Les représentants sanctionnés ne peuvent pas assister librement à des réunions internationales !», a-t-elle protesté sur Facebook.

Une lettre ouverte dénonçant la présence du cortège russe a d'ailleurs été rédigée par des opposants à Vladimir Poutine et son gouvernement. «Alors que les bombardements en Ukraine se poursuivent, nous, représentants de la société civile russe et mondiale opposés à la guerre, à la dictature et à la répression, exprimons notre profonde indignation face à la participation de la délégation russe, représentée par Valentina Matvienko, Piotr Tolstoï et Leonid Sloutski, à l'assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Genève», ont-ils écrit.

La lettre a été signée par plus de 200 personnes ou organismes, dont des dissidents qui avaient été emprisonnés en Russie et ont été échangés en 2024, comme Vladimir Kara-Mourza, Oleg Orlov, et Ilia Iachine, relate l'AFP.