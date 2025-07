Les employés présents sur la centrale nucléaire de Fukushima (est du Japon), accidentée en 2011, ont été évacués mercredi suite à l'alerte au tsunami émise après un puissant séisme au large des côtes russes, a annoncé Tepco, l'opérateur du site.

"Nous avons évacué tous les ouvriers et nos employés", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Tepco, ajoutant qu'"aucune anomalie n'a été observée" sur le site. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi avait été dévastée par un séisme et un tsunami historiques en mars 2011, et est en cours de démantèlement.