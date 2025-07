23 heures d'isolement par jour, sortie dans une cage... Voici la prison la plus stricte et sécurisée au monde

La prison la plus sécurisée du monde se trouve dans le Colorado, aux États-Unis. Les règles et conditions de détention y sont si strictes qu'elles soulèvent quelques interrogations pour les droit de l'Homme.

Elle est vantée comme étant la nouvelle prison de haute sécurité de France. Alors que le centre de détention de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais a reçu ces derniers jours parmi les détenus les plus dangereux de France, après d’importants travaux et plusieurs transferts de prisonniers notoires. Mais la prison considérée comme la plus stricte et sécurisée au Monde se trouve aux États-Unis.

Nichée au cœur d’une zone particulièrement aride du Colorado, entre une chaîne de montagnes, l’United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility (ou USP Florance ADMAX, ADX Florence), se trouve à environ deux heures de route au sud de Denver.

Sa construction a été ordonnée au début des années 1980, après que deux détenus, Thomas Silverstein et Clayton Fountain, des membres d’un gang de suprémacistes blancs, ne parviennent à tuer leurs gardiens accompagnateurs en les poignardant.

Une fenêtre de 10 cm de large, une promenade par jour...

Surnommée «l’Alcatraz des Rocheuses», personne n'est parvenu à s'évader de son enceinte et ce, depuis son ouverture, en 1994. Le ton est donné sur le fronton de l’établissement, où serait inscrit la devise : «All hope abandon, ye who enter here» («Toi qui entres ici, abandonne tout espoir», en français), une référence à la «Divine Comédie» de Dante.

À l’intérieur, l’institut pénitentiaire est capable d’accueillir près de 500 prisonniers, uniquement des hommes. Généralement, ces condamnés sont transférés d’autres établissements après avoir été jugés trop dangereux pour une prison «classique». Le mot d’ordre semble être d’isoler au maximum les prisonniers : ils passent, en général, 22 à 23 heures par jours isolés dans leur cellule.

Ces dernières sont petites, moins de 8 mètres carrés. Le lit, les toilettes, le bureau ainsi que la chaise des cellules sont en béton, donc inamovibles. La lumière naturelle ne rentre que par une minuscule fenêtre, de 10 centimètres de large.



Tout est pensé pour minimiser les risques de communication entre les détenus : les murs sont dotés d’une isolation phonique et les gardiens gardent les contacts au strict minimum.

Même lorsque la promenade est autorisée, les détenus sont accompagnés de deux gardiens. Dans une cage à peine plus grande que la cellule, ils peuvent ainsi marcher et apercevoir le ciel. Ils peuvent aussi, en alternance, faire de l'exercice, toujours seuls, dans une petite salle équipée d'une unique barre de traction.

Développement de troubles, tentatives de suicide...

Les conditions de détention de ces hommes ont néanmoins été dénoncées de nombreuses fois. En 2014, Amnesty international écrivait : «Selon le plus grand spécialiste de la torture aux Nations unies, ces conditions d’isolement peuvent s’apparenter à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant».

«On sait que le manque d’air frais, de soleil, d’alimentation correcte et de rapports humains – certains détenus n’ayant droit à aucun contact pendant des années voire des décennies – a eu des effets désastreux sur la santé physique et psychologique de milliers de personnes»

L’organisation dénonce ainsi d’impressionnantes pertes de poids chez les détenus, mais aussi, le développement d'un trouble anxieux, d'une dépression, d'hypertension, de paranoïa aiguë, de psychose, etc. «Les conditions sont si éprouvantes qu’il arrive souvent que des prisonniers s’automutilent ou se suicident», ajoute Amnesty.

Selon une étude de la psychiatre Doris Gundersen, 70 % des prisonniers de l'ADX Florence seraient atteints ou deviendraient victimes d'une maladie mentale pendant leur réclusion.

Parmi les pires détenus de la planète

Toutefois, il convient de rappeler que les individus qui y sont emprisonnés comptent parmi les pires détenus de la planète. D’après des chiffres datant du mois de mai 2025, provenant du Bureau des prisons américains, 357 hommes y sont actuellement emprisonnés. Par exemple, le Français Zacarias Moussaoui, condamné pour avoir joué un rôle clé dans les attaques du 11-Septembre, purge actuellement six peines à vie. Condamné à la peine de mort, Dzhokhar Tsarnaev, l’un des auteurs de l’attentat de Boston en 2013, est dans le couloir de la mort. Le narcotrafiquant «El Chapo», Joaquín Guzmán, y est également incarcéré.