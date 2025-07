Canada : une femme sauve son conjoint d'une agression par deux grizzlis grâce à un spray anti-ours

Un couple de Canadiens a été attaqué par deux grizzlis ce samedi 26 juillet lors d’une balade à vélo le long de la rivière Kootenay en Colombie-Britannique. L’homme a été grièvement blessé avant que sa conjointe ne parvienne à faire fuir les deux animaux grâce à un spray anti-ours.

Une balade en amoureux qui vire au cauchemar. Un couple de Canadiens a été attaqué, vers 16h30 ce samedi, par deux grizzlis lors d’une balade à vélo électrique réalisée le long de la rivière Kootenay, près de West Creston, en Colombie-Britannique.

La femme a déclaré aux autorités avoir entendu son mari crier avant de voir un ours foncer sur elle, selon Fox News. Alors qu'elle prenait son spray anti-ours, elle a aperçu un autre grizzli attaquer son mari. Elle a de nouveau utilisé son spray, réussissant à repousser les deux ours.

Les autorités ont indiqué que l'homme avait subi de graves blessures et avait été transporté par les secours à l'hôpital de Cranbrook, où il a été opéré avec succès.

Le spray anti-ours est «comme une ceinture de sécurité»

«Le couple était bien préparé. Ils disposaient d'un spray anti-ours, le gardaient à portée de main et savaient s'en servir. Leurs actions étaient louables, et nous encourageons toute personne se trouvant dans une région où vivent des ours à prendre les mêmes précautions», a assuré l'inspecteur Dave Webster, du service des agents de conservation de la Colombie-Britannique (COS).

Les autorités ont souligné que le spray anti-ours est un moyen de dissuasion efficace et éprouvé contre les attaques d'ours. «Comme une ceinture de sécurité, elle doit être considérée comme un équipement de sécurité essentiel lors de déplacements dans des zones sauvages», a précisé l'organisation dans un guide de ressources sur son site internet.

Après l'attaque, les agents ont interrogé les victimes, inspecté la scène et consulté un expert en carnivores, qui a conclu que les ours agissaient probablement de manière défensive. Dans un communiqué publié deux jours après la rencontre, le COS a confirmé que le comportement des ours semblait être une réponse défensive et que le couple avait probablement pris les animaux au dépourvu dans une section dense du sentier.

Les agents ont fouillé la zone ce jour-là, mais n'ont trouvé aucune trace des ours. Les autorités ont fermé trois sentiers principaux et posé des pièges, mais aucun animal n'a été capturé. Une nouvelle recherche effectuée le lendemain n'a également abouti à aucune observation. Comme les ours semblaient agir en état de légitime défense, les responsables de la faune ont décidé de ne pas les poursuivre ni de les déplacer.