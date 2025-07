Cette ville espagnole est la plus rentable pour louer un logement

Alors que le marché locatif espagnol attire de plus en plus d’investisseurs, une ville se distingue particulièrement par sa rentabilité remarquable.

Une occasion idéale. Selon le dernier rapport publié par le site immobilier pisos.com, basé sur une comparaison des prix moyens d'achat et de location en juin dernier, la ville de Tarragone, située en Catalogne, est la capitale provinciale la plus rentable d'Espagne pour investir dans une location. Avec une rentabilité brute de 8,13 %, elle se positionne nettement au-dessus des autres villes.

Jaén et Ávila se hissent respectivement à la seconde et troisième place avec 7,36 % et 7,13 % de rentabilité. Castelló de la Plana (7 %) et Cordoue (6,96 %) complètent le top cinq des villes ibériques les plus rentables.

L'étude a révélé que le rendement locatif moyen à l'échelle nationale s'élève à 6,68 %, signifiant qu'un propriétaire ayant acheté un logement standard de 90 mètres carrés pour 216.450 euros et l'ayant loué pour 1.205 euros par mois aurait perçu un revenu annuel brut de 14.461 euros.

Le rendement national a notamment augmenté par rapport à celui observé en mai dernier (6,46 %) et également à la même période en 2024 (6,10 %).

Une importante disparité

Le directeur de recherche de Pisos.com, Ferran Font, a souligné que «le prix des logements locatifs continue de grimper et dépasse de plus en plus les moyens financiers d'une grande partie de la population».

Si Tarragone arrive en tête, Saint-Sébastien se positionne en bas de classement, avec un rendement de 3,60 %. Comme elle, d'autres villes affichent des taux de rentabilité plus faibles pour les propriétaires, comme Palma de Majorque (4,35 %), Cadix (4,60 %), Pampelune (4,66 %) et La Corogne (4,75 %).

«Au cours des derniers mois, Barcelone a grimpé dans le classement, tandis que Madrid a subi une chute continue. Cependant, en juin, les tendances se sont inversées par rapport à mai dernier : Barcelone est passée de 6,83 % à 6,78 %, tandis que Madrid a augmenté sa rentabilité de 4,82 % à 4,93 %», a expliqué l'expert.

Des capitales provinciales, à l'instar de Murcie, Ségovie, Huesca et Almería affichent toutes une rentabilité supérieure à 6,88 %, démontrant que les investisseurs peuvent trouver d'excellentes opportunités au-delà des grandes métropoles.