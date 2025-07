Etats-Unis : un homme se tue avec sa fille d'1 an au retour de sa lune de miel, son épouse survit à l'accident

De retour de leur voyage de noces une semaine après leur mariage, Macey et Hunter Lyons, ainsi que leur fille Oakleigh âgée d’1 an, ont eu un terrible accident de voiture sur la route 261 du Kentucky ce samedi. Le père et l'enfant ont péri alors que la jeune mariée a survécu à cette tragédie.

Quelques secondes ont suffi pour faire basculer cette famille d’un pur bonheur à un destin brisé. Une semaine après avoir fêté leur mariage, un couple composé de Hunter et Macey Lyons, ainsi que sa fille Oakleigh âgée d’1 an, ont eu un dramatique accident de voiture en revenant de son voyage de noces ce samedi.

«Macey, Hunter et Oakleigh ont eu un horrible accident de voiture hier en rentrant de leur lune de miel à Pigeon Forge. Macey a été emmené à l'unité des brûlés de l'Université de L, mais Hunter et Oakleigh sont maintenant avec notre Seigneur et Sauveur. Veuillez garder Macey et nos familles élevées dans la prière», a posté la mère de la mariée, qui avait perdu son fils deux ans plus tôt, sur Facebook.

Selon la police de l'État du Kentucky, la Ford F-150, conduite par un homme de 48 ans dénommé Joseph Maynard, a dévié de la ligne médiane pour des raisons inconnues et est entré en collision avec le Chevrolet Silverado du couple sur la route 261 du Kentucky, dans le comté de Breckinridge.

Cette même source a révélé à Fox News que le père de famille et sa fille, ainsi que le conducteur de l’autre véhicule, ont été déclarés morts sur les lieux par le bureau du coroner du comté de Breckinridge.

Des collectes de fond lancées pour soutenir Macey

Les amis et la famille ont lancé plusieurs collectes de fonds pour aider Macey à faire face à ses dépenses.

Hunter était décrit comme un membre actif de l'Église baptiste missionnaire de Constantine, qui chantait et jouait souvent de la guitare pendant les offices. Il aimait la vie au grand air, la chasse, l'équitation, les tracteurs et son quad.

La petite fille possédait un sourire comparable à «un rayon de soleil» qui reflétait sa «personnalité impertinente».