«Être Israélien est-il devenu un délit dans le monde ? Cela nous rappelle les heures les plus sombres de l'Histoire», s'interroge Lise Benkemoun

«Être Israélien est-il devenu un délit dans le monde ? Cela nous rappelle les heures les plus sombres de l'Histoire», s'est interrogée Lise Benkemoun, correspondante CNEWS en Israël, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, réagissant à l'antisémitisme de plus en plus virulent à travers la planète et notamment pour les touristes israéliens.