Guerre en Ukraine : une attaque de missiles et de drones russes fait au moins 6 morts à Kiev

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins six morts et des dizaines de blessés ce jeudi, à quelques heures d’un vote crucial au Parlement ukrainien sur un projet de loi sur la corruption.

Une nouvelle attaque en Ukraine. Ce jeudi, à l’aube, une attaque de missiles et de drones russes ont fait six morts et des dizaines de blessés à Kiev. «Cette nuit, l’ennemi a attaqué la capitale avec des missiles et des drones», a écrit le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko sur Telegram, dénonçant «un nouveau crime de guerre».

Selon ce dernier, «un des missiles a touché un immeuble résidentiel». Evoquant un «matin horrible à Kiev», où «des bâtiments résidentiels ont été détruits et des écoles et hôpitaux endommagés», le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiha a estimé pour sa part qu’il «était temps de mettre la pression maximale sur Moscou».

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025