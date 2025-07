Reconnaissance de la Palestine par le Canada : Israël critique la décision d'Ottawa, la France la salue

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a fait part ce mercredi 30 juillet de l’intention du Canada de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre prochain à l'ONU. La France, qui s’est engagée à faire de même par l’intermédiaire de son président Emmanuel Macron, a salué cette décision alors qu’Israël l’a fustigée.

Un nouveau soutien de poids en faveur d’un Etat palestinien. Mark Carney, le Premier ministre canadien, a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue à Ottawa ce mercredi, que le Canada allait reconnaître la Palestine en tant qu'Etat à l’ONU en septembre prochain.

«Le Canada adhère depuis longtemps à une solution à deux États consistant en un État palestinien indépendant, viable et souverain vivant côte à côte avec l’État d’Israël dans la paix et la sécurité. Pendant des années, on a espéré que ce résultat serait atteint dans le cadre d’un processus de paix fondé sur un règlement négocié entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne. Malheureusement, cette approche n’est plus envisageable», a indiqué Mark Carney.

«Le Canada a l’intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. Cette intention repose sur la volonté de l’Autorité palestinienne de mener des réformes essentielles, notamment la promesse du président Abbas de réformer en profondeur sa gouvernance, de tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l’État palestinien», a ajouté le Premier ministre.

Peu de temps après cette annonce, l’ambassade d’Israël à Ottawa a dénoncé dans un communiqué une «campagne de pression internationale déformée» venant «durcir la position du Hamas à la table des négociations à un moment critique».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a également fustigé dans une publication sur X le changement de position du gouvernement canadien.

Foreign Ministry Statement:



Israel rejects the statement by the Prime Minister of Canada.

The change in the position of the Canadian government at this time is a reward for Hamas and harms the efforts to achieve a ceasefire in Gaza and a framework for the release of the… pic.twitter.com/GnA67qAzuY

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 30, 2025