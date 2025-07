Tollé aux Etats-Unis après un rappel de produits concernant des boissons énergisantes contenant de la vodka

Aux Etats-Unis, une confusion entre deux boissons a provoqué de vives réactions. Sous l'apparence de canettes de boisson énergisante appelée «Celcius», les consommateurs ont goûté à une recette à la vodka de la marque «High Noon». Ces canettes ont été rappelées par la US Food & Drug Administration (FDA).

Une erreur d'étiquetage. La gamme de boissons à la vodka de la marque «High Noon» a été vendue avec l'apparence d'une autre marque de boissons, de la firme «Celcius». Une erreur qui a causé la surprise de nombreux Américains.

Un nombre non spécifié de canettes est en cause, comme l'a déclaré la compagnie «High Noon». Les produits étaient parfaitement conditionnés mais l'emballage, habituellement bleu, blanc et jaune, a été remplacé par celui des produits d'une autre marque, «Celcius».

Originellement, les canettes de «High Noon» sont de couleur bleue, jaune et blanche © High Noon

Plus précisément, cette recette alcoolisée, à la vodka distillée à partir de maïs et d'eau pétillante infusée avec du jus de fruit a pris l'apparence de la «Celcius Astro Vibe, Sparkling Blue Razz Edition». Ces canettes, derrière laquelle se cache donc par erreur une recette qui a surpris de nombreux américains, ont été rappelées.

High Noon is warning customers that some of its vodka seltzers were accidentally labeled as Celsius energy drinkshttps://t.co/HJs68NMHda — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 30, 2025

Les marques se sont expliquées quant à cette erreur de production majeure. En cause, une vague d'expéditions datant du 21 au 23 juillet dans six états des Etats-Unis : la Floride, New York, l'Ohio, la Caroline du Sud, la Virginie et le Wisconsin. «High Noon» a découvert cette confusion, qu'elle a justifiée en affirmant que les deux marques en cause partagent un fournisseur d'emballages, qui est responsable de cette manipulation erronée.