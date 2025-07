Un bébé retrouvé abandonné dans un jardin, sa famille retrouvée morte à 130 kilomètres de là

Aux États-Unis, un bébé a été retrouvé seul, dans un siège auto, dans le jardin d'un inconnu. Les corps de quatre membres de sa famille, dont ses deux parents, ont été découverts à 130 km de là, le même jour.

Une tragédie. Un bébé a été retrouvé seul, dans son siège auto, abandonné dans un jardin d’une maison du Tennessee, aux États-Unis. Quelque temps seulement avant cette découverte, les autorités avaient retrouvé quatre membres de la famille de l’enfant, morts, à plus de 130 km.

L’histoire, rapportée par NBC News, se serait déroulée le 29 juillet et, pour l’instant, aucune arrestation n’a été réalisée. «L’enquête, y compris les efforts pour identifier et appréhender le ou les suspects, reste active et en cours», a affirmé le bureau d’investigation de l’État. Ces derniers n’ont donné que très peu de détails sur ces deux affaires, qui semblent liées.

Selon le média américain, une douzaine d’agences différentes, y compris le FBI, participent à l’enquête.

Morts dans une zone boisée

C’est ce mardi qu’un témoin a composé le numéro d’urgence du pays, le 911, pour signaler la présence d’un bébé dans «la cour avant d’une personne». Le shérif du comté est rapidement arrivé sur place : les forces de l’ordre ont pris l’enfant en charge, et les enquêteurs se sont mis à la recherche du véhicule qui aurait déposé l'enfant. L’engin avait été décrit comme un monospace ou un SUV de couleur blanche.

Plus tôt dans la journée, dans le comté voisin, les autorités avaient découvert les corps de quatre personnes d’une même famille, identifié comme étant Matthew Wilson, 21 ans, le père de l’enfant, Adrianna Williams, 20 ans, la mère, ainsi que Cortney Rose, 38 ans, la grand-mère maternelle et Braydon Williams, 15 ans, l’oncle maternel.

Les corps ont été découverts dans une zone boisée de Tiptonville. «C’est un jour profondément triste pour notre communauté», a déclaré le shérif du comté de Dyer, Jeff Box, dans un communiqué. «Nous sommes déterminés à découvrir la vérité et à faire en sorte que justice soit rendue».

«C’étaient vraiment des gens bien, Adrianna était la personne la plus douce, elle aimait être maman», a déclaré une amie de la famille, à la chaine WREG 3. «C’était un père formidable, il aimait ce bébé», a-t-elle ajouté, en référence à Matthew Wilson.

«C’est tragique. Ça déchire tout le monde», a-t-elle poursuivi. «On ne sait pas quoi penser, il y a eu des rumeurs ici et là, mais j’aimerais juste que tout le monde ralentisse sur les rumeurs et attende (...) que la vérité soit faite, qu’il n’y ait pas plus de chagrin que ce qui est déjà le cas».