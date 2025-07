Voici les 10 présidents qui ont gouverné le plus longtemps

Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, vise un huitième mandat consécutif. Ses chances de réélection sont élevées, d'autant que son principal opposant politique, Maurice Kamto, n'a pas été retenu par l'organe de gestion des élections nationale. Voici, à l'image du politicien africain, en place depuis plus de 42 ans, les dix présidents ayant gouverné le plus longtemps.

Il gouverne depuis 1982. Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, est à la tête du pays depuis sept mandats. A son image, certains présidents ont fait montre d'une longévité impressionnante.

Porfirio Diaz (Mexique, 26 ans)

José de la Cruz Porfirio Diaz Mori, aussi connu sous le nom de Porfirio Diaz, a régné en tant que président du Mexique pendant 26 ans, de 1884 à 1911. D'abord élu démocratiquement en 1876, grâce à la révolution de Tuxtepec, il ne pouvait plus se représenter en vertu de l'amendement national de la Constitution de 1857. Pour continuer d'exercer son pouvoir, il demande à son ami, le général Manuel Gonzalez, d'être élu et de lui transmettre le pouvoir, ce qu'il fait en 1880. Lors de son troisième mandat, il supprime toute limite de temps fixée à la tête du pays. C'est finalement la révolution mexicaine de 1910 qui l'a contraint à l'exil, en 1911. Il est décédé à Paris, en 1915.

Denis Sassou-Nguesso (république du Congo, 27 ans)

Initialement militaire et homme d'Etat congolais, Denis Sassou-Nguesso est d'abord président de la république populaire du Congo, de 1979 à 1992, puis de nouveau à partir de 1997. Pour retrouver le pouvoir, il a renversé le président élu : Pascal Lissouba, lors de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Dès les années 1960, Denis Sassou-Nguesso joue un rôle politique majeur dans son pays en participant à la mouvance des officiers progressistes qui lui donne finalement une place parmi les trente-neuf membres du Conseil national de la révolution, qu'il dirige. Il a ensuite fondé le Parti congolais du travail (PCT), parti unique du pays.

Alexander Lukashenko (bélarus, 29 ans)

Au Bélarus, Alexander Lukashenko est en place depuis 1994. Cela fait de lui le président le plus ancien de tout le continent européen et le seul président indépendant de l'histoire de son pays. En consolidant son gouvernement au fil des années, centralisant l'ensemble du pouvoir, le Bélarus a acquis le surnom de «fossile de l'Union Soviétique». Alexander Lukashenko a notamment conservé des relations très étroites avec la Russie, ce qui a valu une ferme opposition de la part de l'occident, notamment lors de sa réélection en 2020.

Isaias Afwerki (Erythrée, 32 ans)

Isaias Afwerki est président de son Etat depuis son indépendance, en 1993. Avant cette date, le pays était lié à l'Ethiopie, lui garantissant son ultime façade maritime. Le président érythréen a été l'un des principaux artisans de cette indépendance, obtenue grâce à un référendum soutenu par l'ONU le 24 mai 1993. Mais depuis, Isaias Afwerki a profité de sa montée au pouvoir pour exercer un pouvoir absolu sur l'appareil d'Etat, jugé comme dictatorial selon divers organismes internationaux. Il s'agit du douzième chef d'état le plus ancien de l'histoire et le quatrième président le plus ancien encore en place.

Emomali Rahmon (Tadjikistan, 32 ans)

Au Tadjikistan, en Asie Centrale, Emomali Rahmon a profité d'une guerre civile particulièrement meurtrière en 1992 pour s'installer au pouvoir et ne plus le quitter depuis. Il a été réélu sans interruption depuis cette date. Pourtant, son régime fait face à une situation économique délicate. Issu des forces armées soviétiques, il a remporté les scrutins de 1994, 1999, 2006, 2013 et 2020. Il a notamment été titré en tant que «Fondateur de la paix et de l'unité sociale, chef de la nation» par le Parlement du pays, en 2015.

Alfredo Stroessner (Paraguay, 34 ans)

Alfredo Stroessner a été à la tête du Paraguay en tant que Président de la république entre 1954 et 1989, précisément durant 34 ans et 5 mois. Il a atteint le pouvoir grâce à son parcours militaire, lui qui organisait la répression du précédent régime. En aidant Federico Chaves à atteindre la présidence, il est devenu commandant en chef des forces armées en 1951. Quelques années plus tard, il mena un coup d'Etat et pris la tête du pays à la suite d'une période de transition. Bien que détenteur du titre de président, il dirigea le pays de manière violente. Il est finalement renversé en 1989 par un coup d'Etat et a terminé sa vie en exil au Brésil.

Yoweri Museveni (Ouganda, 39 ans)

Il est l'un des présidents actifs les plus anciens. Yoweri Museveni, à la tête du gouvernement d'Ouganda, en Afrique, a obtenu son premier mandat en 1986, il y a 39 ans. Il s'est notamment distingué politiquement tant à l'extérieur par son soutien de l'invasion rebelle du Zaïre, menant au renversement de Mobutu Sese Seko, qu'à l'intérieur, par sa suppression de la limite des mandats présidentiels dans son pays, en 2005 ou encore ses lois anti-homosexualité visant à introduire la peine de mort pour les personnes LGBT+ (2014).

Paul Biya (Cameroun, 42 ans)

Paul Biya est le plus vieux président actif (92 ans) et l'un de ceux ayant la plus longue durée d'exercice : 42 ans. D'abord Premier ministre, à partir de 1975, il est devenu président de la république en 1982. Avant ces postes au sommet, il a occupé ceux de secrétaire général du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Culture, celui de directeur de cabinet civil ou encore ministre secrétaire général de la présidence. En tant que président, il a notamment consolidé les rapports entre le Cameroun et la France, ancien mandataire de la Société des Nations sur le pays, au même titre que le Royaume-Uni. Il a également, sous la pression, introduit le multipartisme dans le pays. Lors de ses cinq dernières élections présidentielles, il a néanmoins gagné le scrutin d'une large majorité.

Kim II-sung (Corée du Nord, 45 ans)

En Corée du Nord, Kim II-sung a été une icône politique. Il a ainsi obtenu, à titre posthume, le rang de «président éternel de la République», comme l'a proclamé l'Assemblée populaire suprême du pays. Il est notamment à l'origine de la fondation du pays, en 1948 et prend le pouvoir de cette date jusqu'à sa mort, en 1994. Durant toutes ces années, il a eu de nombreux statuts, comme celui de «Dirigeant suprême de la république populaire démocratique de Corée». A partir de 1972, il est officiellement «Président de la république». Petite particularité : il était lui même son propre Premier ministre.

Teoforo Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale, 45 ans)

Teoforo Obiang Nguema Mbasogo est le président actif en place depuis le plus longtemps : 45 ans. D'abord militaire de profession, il profite de la présidence de son oncle, Francisco Macias Nguema pour obtenir des postes politiques. En 1979, il a organisé lui-même le renversement de son oncle et prend dans un premier temps le pouvoir du Conseil militaire suprême (1979-1982) avant de devenir président de la république en 1982. Il a fondé à cette date le PDGE (Parti démocratique de Guinée équatoriale), qui ne cesse de dominer les élections depuis le multipartisme instauré en 1992.