Arabie saoudite : un manège s'écrase au sol et fait 23 blessés (vidéo)

En Arabie saoudite, dans la ville de Taïf, une attraction s'est fendue en pleine activité, ce jeudi 31 juillet. Vingt-trois de ses passagers ont été blessés, dont plusieurs grièvement. La vidéo de la scène a fait le tour du monde.

Un cauchemar. Le parc d'Al Jabar Al Akhdar a été le théâtre d'une scène horrible. Jeudi 31 juillet, une attraction s'est effondrée, faisant 23 blessés, dont 3 graves. Les images du moment où le manège cède sont impressionnantes.

L'accident a eu lieu à Taïf, une ville proche de Jeddah, au bord de la mer Rouge. Le manège concerné s'appelle «360 Big Pendulum», en raison de sa capacité à tourner sur lui même dans les airs, comme on peut le constater sur la première partie de la vidéo qui montre la violente chute des 23 victimes. Selon les images et les premiers éléments, une défaillance structurelle au niveau de la colonne centrale de la machine est en cause. Elle s'est fendue horizontalement pendant le mouvement.

🚨 🇸🇦 | Une attraction s'est effondrée hier soir au parc Al Jabal Al Akhdar à Taïf (~90km au sud de #Makkah), blessant 23 personnes, dont plusieurs jeunes filles. Trois d'entre elles étaient grièvement blessées.



L'accident s'est produit quelques secondes après que l'attraction a démarré, lorsque celle-ci entamait un tour complet sur elle-même.

Trois personnes en «état critique»

Vingt-trois personnes attachées au sein du carrousel ont été blessées, dont trois grièvement. Les services de sécurité et les secours n'ont pas tardé à affluer sur les lieux pour prendre en charge les passagers de l'attraction. Trois personnes ont été décrites en «état critique» selon les secouristes. Aucun décès n'est à déplorer. «Plusieurs blessés ont été signalés ; certains ont été soignés sur place, tandis que d'autres ont été transférés à l'hôpital», indique le communiqué du gouverneur de la ville.