États-Unis : un père délaisse ses 4 enfants dans une voiture sous 40 °C, pour se rendre dans un sex-shop

Un père de famille de 38 ans a été arrêté par la police de Phoenix après avoir laissé ses 4 enfants dans une voiture, où la température intérieure a atteint 52°C, pour aller dans un sex-shop pendant près d’une heure.

Des emplettes coquines qui risquent de lui coûter très cher. Aux États-Unis, un père de famille a été arrêté, puis placé en détention provisoire pour un acte de négligence sévère : en effet, il a été retrouvé dans un sex-shop de Phoenix (Arizona) après avoir laissé ses enfants pendant plus d’une heure dans son véhicule, alors que la température extérieure était de 40° C le 24 juillet dernier.

Les 4 enfants d’Ascencio Largo, 38 ans, ont été retrouvés dans un état inquiétant et présentaient des signes de détresse liés à la chaleur, dont une transpiration abondante comme le rapporte le New York Post. «Les agents sont intervenus sur le parking d’un commerce. À leur arrivée, ils ont trouvé plusieurs enfants dans la voiture. Les agents ont réussi à pénétrer dans le véhicule et à mettre en sécurité les enfants», a indiqué la police de Phoenix dans un communiqué.

Âgés de 2, 3, 4 et 7 ans, les enfants ont été pris en charge par la police avant d’être transportés vers un hôpital local. Pendant ce temps, d’autres officiers sont partis à la recherche du père de famille, qui a été retrouvé dans un sex-shop avant d’être immédiatement arrêté.

Un père en état d'ébriété ?

«C’est particulièrement choquant. Cela montre un niveau particulièrement élevé de négligence. Quand vous grandissez en Arizona, vous ne pouvez pas ignorer que des enfants ou des chiens peuvent mourir dans une voiture fermée», a déclaré la commissaire du comté de Maricopa lors de la comparution du père devant la justice.

Au cours de cette comparution, la commissaire a notamment indiqué que le père, qui sentait l'alcool lors de son interpellation, a tenté de se dédouaner en indiquant qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule.

Pour l’heure, l’individu a été placé en détention provisoire, alors que l’instruction se poursuit au niveau judiciaire.