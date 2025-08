Guerre en Ukraine : une attaque de missiles et de drones russes fait au moins 31 morts à Kiev, les opérations de secours sont terminées

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev, l'une des plus meurtrières depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, a fait au moins 31 morts, dont cinq enfants jeudi. Volodymyr Zelensky a annoncé que les opérations de secours étaient terminées.

Une nouvelle attaque en Ukraine. Jeudi 31 juillet, à l’aube, une attaque de missiles et de drones russes ont fait au moins 31 morts, dont cinq enfants, et 159 blessés à Kiev, a indiqué ce vendredi le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko.

«L’ennemi a attaqué la capitale avec des missiles et des drones», a écrit le ministre ukrainien sur Telegram, dénonçant «un nouveau crime de guerre».

Selon ce dernier, «un des missiles a touché un immeuble résidentiel». Évoquant un «matin horrible à Kiev», où «des bâtiments résidentiels ont été détruits et des écoles et hôpitaux endommagés», le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiha a estimé pour sa part qu’il «était temps de mettre la pression maximale sur Moscou».

«Les opérations de recherche et de secours sont terminées», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les médias sociaux. «Malheureusement, 31 personnes ont été confirmées décédées, dont cinq enfants. Le plus jeune n'avait que 2 ans», a-t-il ajouté.

En outre, l'Ukraine a de nouveau été visée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme de 63 ans est mort par un obus qui a touché une habitation dans la localité de Vesselianka, dans la région de Zaporijjia (Est), a indiqué le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov sur Telegram.

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025