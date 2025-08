«Jusqu’à 2.500 dollars» : cette ville promet une prime pour toutes les personnes qui arrêtent de fumer et vapoter

Afin d'inciter ses habitants à renoncer au tabac et à la cigarette électronique, certaines villes sont prêtes à mettre la main à la poche. C'est notamment le cas de New York, qui offre 2.500 dollars de récompense à un résident qui s'abstiendra de fumer et vapoter entre le 1er et le 25 août prochain.

Faire d'une pierre deux coups. À l'occasion de son 25e anniversaire, la ligne d'assistance téléphonique anti-tabac de l'État de New York (NYS Quitline) permettra à un habitant qui ne fumera et ne vapotera pas entre le 1er et le 25 août prochain de remporter 2.500 dollars.

Ce service gratuit, mis en place par le Département de la santé de la ville, offrira 250 dollars à dix autres participants s'ils relèvent ce défi, a rapporté Le Parisien.

Pour participer au concours, baptisé «Arrêtez et gagnez», il faut être âgé d'au moins 18 ans, résider dans l'État et fumer ou vapoter quotidiennement depuis au moins le 1er juin 2025. Toute personne qui fume ou vapote au moins cinq jours par semaine est considérée comme un «consommateur quotidien».

Un test de salivaire pour vérifier les dires des participants

À la fin du mois, un tirage au sort sera effectué parmi les participants pour vérifier s'ils ont réussi à s'abstenir complètement pendant ces 25 jours. Ceux qui affirment avoir respecté cette contrainte devront ensuite fournir un échantillon de salive grâce à un kit qui leur sera fourni pour confirmer leur abstinence.

Pendant le challenge, la NYS Quitline accompagne les candidats en sevrage, proposant une consultation avec un spécialiste du tabac pour identifier les déclencheurs potentiels, développer un plan personnalisé et commander gratuitement un kit de substituts nicotiniques, à l'instar des patchs.

«Les incitations financières peuvent motiver efficacement les tentatives d'arrêt [...] L'objectif ultime est que les participants restent non-fumeurs bien au-delà du 25 août», a expliqué Paula Celestino, cofondatrice de la NYS Quitline.

Une étude publiée dans la revue Cochrane en janvier dernier, fruit d'une collaboration entre les universités d'East Anglia, d'Oxford, d'Edimbourg et du Massachusetts, a révélé que les récompenses financières favorisent l'arrêt du tabac, avec des effets durables même après la fin des incitations.

Sur 100 personnes bénéficiant d'incitations financières, 10 sont parvenus à arrêter de fumer pendant au moins six mois, contre seulement 7 personnes sur 100 sans ces récompenses. Ces taux de réussite ont notamment persisté après l'arrêt des avantages.

L'effet était encore plus marqué chez les femmes enceintes, avec 13 sur 100 réussissant à arrêter de fumer pendant six mois ou plus avec des primes, contre seulement 6 sur 100 sans.

«De nombreuses preuves suggèrent que cette intervention agit sur les systèmes de récompense psychologique du cerveau, dont nous savons qu'ils sont fortement impliqués dans la dépendance à la nicotine», a déclaré Jamie Hartmann-Boyce, professeur adjoint de politique et de gestion de la santé à l'Université du Massachusetts.