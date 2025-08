Tempête Floris en Europe : vents à 135 km/h, fortes pluies... Quels seront les pays concernés la semaine prochaine ?

Des vents puissants, des pluies diluviennes et de potentiels orages : la tempête Floris risque de faire des dégâts en Europe, y compris sur une partie de l'Hexagone. Voici les pays qui sont concernés par cette perturbation météorologique majeure.

Certains pays se préparent et les touristes aussi. Une tempête «anormalement puissante et des vents perturbateurs» sont annoncés sur la partie nord-ouest de l'Europe lors de la prochaine semaine, explique le Met Office, l'agence météo britannique.

A partir du lundi 4 août, une alerte jaune concernant l'ensemble des pays britanniques va entrer en vigueur, à 6h du matin. Met Office explique en effet que la tempête récemment appelée «Floris» risque de frapper d'abord les côtes septentrionales de l'Irlande et du Royaume-Uni.

«La tempête Floris a été nommée par le Met Office. Cette perturbations non-saisonnière apportera des vents puissants et des pluies intenses sur l'ensemble du nord de la Grande-Bretagne lundi et dans la première partie de journée, mardi», prévient l'agence.

Les vents les plus puissants devraient être ressentis dans le nord de l'île, où l'Ecosse subira des rafales allant jusqu'à 135 km/h. Dans le nord de l'Angleterre, les vents atteindront 110 km/h, notamment sur les côtes ouest du pays.

Comme le montrent les anticipations des météorologues, quelques effets de cette perturbation provenant de l'Atlantique devraient également se faire ressentir sur l'ensemble des pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark et même le nord de l'Allemagne). La partie nord de la France pourrait aussi être touchée.

Comme le confirme Météo-France, ce passage devrait également apporter des vents importants en France : 90 km/h dans le Cotentin ou encore les Hauts-de-France. Même si les dégâts devraient être moindres, ce phénomène devrait amener une présence nuageuse, qui pourrait se traduire en précipitations. Les pluies devraient commencer dans la soirée du lundi et potentiellement s'intensifier mardi 5 août, notamment en Seine-Maritime et dans le Calvados.

#StormFloris has been named



It is forecast to bring unseasonably strong winds to the UK on Monday along with heavy rain



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/rFkXe1AFfT

— Met Office (@metoffice) August 1, 2025