Docteur de l'Église : quel est ce titre rarissime donné par Léon XIV à un cardinal britannique ?

Trois mois après son élection, le pape Léon XIV vient de nommer le cardinal britannique John Henry Newman, «Docteur de l’Église», a-t-on appris via une dépêche I.Média. Il devient ainsi le 38e homme d’Eglise à acquérir ce titre.

Le 31 juillet dernier, le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé que le pape Léon XIV avait conféré le titre de Docteur de l’Église au cardinal John Henry Newman, une distinction exceptionnelle dans l’Église catholique.

Ce titre prestigieux, réservé aux figures ayant apporté une contribution théologique et spirituelle majeure à la doctrine catholique, fait de John Henry Newman le 38e Docteur de l’Église. Il s'agit également du premier Docteur proclamé par Léon XIV depuis le début de son pontificat.

Né à Londres en 1801, John Henry Newman est d’abord ordonné diacre (1824), puis prêtre (1825) de l’Église anglicane. En 1833, il lance les Tracts for the Times, une série de publications théologiques à l’origine du mouvement d’Oxford, visant à rapprocher l’Église d’Angleterre de ses racines catholiques romaines et à dénoncer certaines dérives de l’anglicanisme.

En 1841, son célèbre Tract 90 provoque une vive controverse à Oxford. Deux ans plus tard, il démissionne de sa charge pastorale, et en 1846, il quitte l’Angleterre pour Rome, où il est ordonné prêtre catholique l’année suivante. Il fonde alors le premier Oratoire anglais près de Birmingham. Newman devient également recteur de l’Université catholique de Dublin et, en 1879, est créé cardinal par le pape Léon XIII, sans avoir été évêque – un honneur rare.

Une influence durable sur l’Église contemporaine

Théologien d’envergure et fervent promoteur de la formation des laïcs, John Henry Newman a profondément influencé la pensée catholique moderne. Ses réflexions ont notamment inspiré les travaux du Concile Vatican II (1962–1965), qui a repensé la nature de l’Église et son ouverture au monde contemporain.

Son processus de canonisation débute en 1958. Il est proclamé vénérable par Jean-Paul II en 1991, puis béatifié par Benoît XVI le 19 septembre 2010 à Birmingham – fait exceptionnel, le pape a lui-même célébré la messe de béatification. Il est finalement canonisé par le pape François le 13 octobre 2019.

Avec cette proclamation, l’Église catholique compte désormais 38 Docteurs, dont cinq Français : saint Bernard de Clairvaux, saint Hilaire de Poitiers, saint François de Sales, sainte Thérèse de Lisieux et saint Irénée de Lyon (proclamé en 2022).