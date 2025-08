Drogué et découpé à la hache : en Italie, deux femmes arrêtées après la découverte de restes humains

Deux femmes ont été arrêtées en Italie, soupçonnées d'avoir tué et découpé en morceaux un homme de 35 ans, après la découverte de restes humains près d'Udine (nord).

Une découverte macabre qui soulève plusieurs questions. Deux femmes ont été arrêtées par la police italienne à Gemona del Friuli, près d'Udine, soupçonnées d'avoir tué et découpé le corps d'Alessandro Venier, un homme de 35 ans, a révélé la presse transalpine.

Selon les informations communiquées par Gazetta Express ou encore Il Messaggero et Vanity Fair Italia, les deux suspectes sont la compagne de la victime, âgée de 30 ans et originaire de Colombie, et la mère du défunt, Lorena Venier, âgée de 61 ans.

Nella lunga deposizione, la donna ha spiegato il movente: voleva impedire al figlio di partire per la Colombia con la nuora e la bambina. Calce e utensili ordinati su Amazon: c'è la premeditazione https://t.co/Dz1OXtTF10 — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) August 1, 2025

D'après les premières investigations, les deux femmes sont soupçonnées d'avoir drogué le défunt, puis d'avoir découpé son corps à la hache.

Le corps découvert dans une poubelle

Le corps a été découvert par la police ce jeudi 31 juillet à son domicile, dans une poubelle, recouvert de chaux vive. C'est un appel téléphonique de l'une des suspectes vers le commissariat qui aurait déclenché l'envoi des forces de l'ordre sur place.

«Rien de tel ne s'est jamais produit ici. C'est terrible, nous sommes dévastés», a réagi Roberto Revelant, le maire de la petite commune d'un peu plus de 10.000 habitants.

Père de famille depuis peu, le bébé d'Alessandro Venier a été confié aux services sociaux après l'arrestation de la mère et de la compagne de la victime.

La justice italienne pourrait rapidement accélérer le processus, tandis qu'une autopsie du corps d'Alessandro Venier est prévue.