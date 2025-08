États-Unis : la justice confirme l'interdiction des contrôles au faciès à Los Angeles

La justice américaine a confirmé la décision d'une juge fédérale concernant des contrôles au faciès dans le cadre d’arrestations d’immigrés à Los Angeles. Cette décision fait suite à une plainte de plusieurs migrants étrangers et associations dénonçant des pratiques discriminatoires.

La justice américaine a confirmé, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août, l’interdiction des contrôles au faciès après des arrestations musclées de migrants à Los Angeles. Une pratique dénoncée dans plusieurs plaintes après la multiplication de ce type d'opération dans le sud de la Californie depuis le début du mois juin.

Trois juges d’une cour d’appel de Californie ont validé la décision rendue le 11 juillet par la magistrate fédérale Maame Ewusi-Mensah Frimpong. Elle avait donné raison à plusieurs migrants étrangers, à deux citoyens américains ainsi qu’à des associations, qui affirmaient avoir été ciblés pour leur apparence et empêchés d’accéder à un avocat en détention.

«Montagne de preuves»

La juge avait alors évoqué une «montagne de preuves» montrant des arrestations arbitraires et discriminatoires. Dans leur arrêt publié vendredi soir, les magistrats d’appel ont confirmé cette analyse. Pour l’ACLU, organisation de défense des droits civiques, cette décision marque une «nouvelle confirmation que l’invasion paramilitaire de Los Angeles par l’administration Trump a violé la Constitution et provoqué des dommages irréparables», a déclaré son avocat Mohammad Tajsar.

Ainsi, à Los Angeles et dans six autres comtés de Californie, la police fédérale de l'immigration (ICE) ne peut plus procéder à des arrestations sans motif valable, sur la base de quatre facteurs : l'origine ethnique, le fait de parler espagnol ou anglais avec un accent étranger, le métier d'un individu ou le fait qu'il se trouve dans un lieu particulier - comme un arrêt de bus, une station de lavage auto, une ferme ou un magasin de bricolage.