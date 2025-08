Guerre en Ukraine : encerclé de toutes parts, un soldat ukrainien s'échappe grâce à un vélo largué par drone (vidéo)

Un soldat ukrainien pris au piège par des frappes russes à Siversk (nord de Donetsk) est parvenu à s'enfuir grâce à un vélo électrique, largué par drone par ses compagnons d'armes.

Une idée ingénieuse. Un soldat ukrainien, blessé et coincé derrière les positions russes, esseulé après la mort de ses compagnons d'unité, a pu être sauvé grâce à un vélo électrique, largué par un drone. Les faits se sont produit à Siversk, dans le nord de l'Ukraine, et ont pu être filmés.

Isolé et à porté de tirs des forces russes, il a donc été prévu de larguer un vélo pour permettre au soldat «Tanker», qui devait parcourir une distance de 1,5 kilomètre, de se mettre à l'abris. «Chaque jour, j'étais encerclé de toutes parts. Je me suis défendu du mieux que j'ai pu», a-t-il expliqué dans la vidéo postée sur YouTube et reprise par les médias américains.

Il aura fallu trois tentatives au total afin de permettre à l'homme de s'enfuir. En effet, avec le premier vélo électrique, le soldat Tanker a pu progresser sur près de 400 mètres avant de sauter sur une mine et d'être blessé à la jambe.

L'Ukraine poursuit l'utilisation de drones

L'homme a pu se relever, puis recevoir un autre vélo, qui lui aura permis de rejoindre un point d'évacuation.

Les frappes se poursuivent de part et d'autre. Trois personnes ont été tuées en Russie lors de frappes de drones ukrainiennes durant la nuit de vendredi à samedi dans les régions de Rostov et Penza (sud du pays).

L'armée russe a indiqué avoir intercepté au total 112 drones tirés par l'Ukraine pendant la nuit.