Pape en hélicoptère, 146 nationalités, un million de jeunes catholiques... Voici ce qu'il faut savoir sur la veillée de prière géante organisée à Rome ce samedi

Un moment unique. Un million de jeunes catholiques, venus de 146 pays, vont participer, ce samedi, à Rome, à une veillée de prière géante avec Léon XIV, point d’orgue du Jubilé, «Année sainte», célébrée tous les 25 ans par l’Église catholique.

Les pèlerins de 18 à 35 ans se rassembleront toute la journée sur l’esplanade de Tor Vergata, vaste zone de 100 hectares à l’est de la capitale, avant le lancement de la veillée à 20h30.

Le pape Léon XIV doit arriver en hélicoptère, puis saluer la foule en «Papamobile». Il s’exprimera ensuite depuis un autel monumental de 1.400 m², entouré de milliers de prêtres, évêques et religieux. Le tout sera projeté sur des écrans géants. Ils passeront ensuite la nuit sur place jusqu’à la messe de clôture, dimanche matin.

Près de 10.000 agents sont mobilisés pour sécuriser ce rassemblement hors norme, et des distributions d’eau et de brumisateurs sont prévues afin de lutter contre la chaleur romaine.

Depuis plusieurs jours, Rome est envahie par des flots de pèlerins aux drapeaux multicolores. Vendredi, le célèbre Circus Maximus s’est transformé en confessionnal géant. Un millier de prêtres ont entendu des dizaines de milliers de jeunes en dix langues différentes.

Entre ferveur et modernité

Et, pour la première fois de son histoire, l’Église a intégré des événements dédiés aux influenceurs, symbole de l’importance grandissante des réseaux sociaux dans son évangélisation.

Il s’agit aussi du premier grand rendez-vous de la jeunesse catholique avec Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prevost, 69 ans, élu le 8 mai après la mort du très populaire pape François, décédé à 88 ans après douze ans de pontificat.

«Nous espérons que le pape parviendra à diffuser ses paroles même dans les pays du tiers-monde», a confié à l’AFP Samarei Semos, 29 ans, originaire du Belize, qui a mis trois jours pour rejoindre Rome depuis son pays d’Amérique centrale.

«C’est un pape qui a à cœur de rassembler toutes les tendances de l’Église, celles qui sont plus conservatrices et celles plus progressistes. Et ça c’est assez chouette», a quant à elle estimé une étudiante française.

En 2000, plus de deux millions de jeunes s’étaient réunis à Rome à l’appel de Jean-Paul II pour les Journées mondiales de la Jeunesse.