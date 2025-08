Royaume-Uni : pour la deuxième année consécutive, Mohammed est le prénom le plus donné aux petits garçons

Mohammed s’impose à nouveau comme le prénom masculin le plus attribué en Angleterre et au pays de Galles en 2024, selon les dernières statistiques officielles.

Pour la deuxième année consécutive, le prénom Mohammed arrive en tête des prénoms les plus attribués aux nouveau‑nés garçons en Angleterre et au pays de Galles en 2024, selon les données publiées le 31 juillet par l’office des statistiques du Royaume-Uni.

Avec 5.721 naissances, Mohammed devance nettement des prénoms plus traditionnels comme Noah et Oliver, respectivement à la deuxième et la troisième place. L’ordre reste d’ailleurs inchangé par rapport à l’année précédente.

En 2014, Mohammed n’occupait encore que la 14ᵉ position, avec un peu plus de 3.500 naissances. Cette année‑là, Oliver dominait le classement avec 6.649 bébés portant ce prénom.

Today, we've released the official top 100 baby names for England and Wales in 2024.



Office for National Statistics (ONS)