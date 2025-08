«Un squelette vivant, enterré vivant» : le cri du coeur de la famille d'un otage israélien à Gaza condamne la propagande «ignoble» des vidéos du Hamas

La diffusion par le Hamas d’une nouvelle vidéo montrant l’otage israélien Evyatar David, très affaibli et retenu dans un tunnel à Gaza, a suscité l’indignation de sa famille, qui accuse le mouvement palestinien d’orchestrer une campagne de propagande «cruelle» au détriment de sa santé.

La famille d’Evyatar David, un otage israélien toujours détenu à Gaza, a dénoncé, ce samedi 2 août, la propagande «cruelle» et «ignoble» du Hamas, après la publication d’une nouvelle vidéo diffusée par le mouvement islamiste palestinien. «Nous sommes contraints d’assister à l’image de notre fils et frère adoré, Evyatar David, volontairement affamé dans les tunnels du Hamas à Gaza. Un squelette vivant, enterré vivant», s'est insurgée la famille dans un communiqué.

Depuis jeudi, deux vidéos d’otages ont été successivement publiées par le Jihad islamique palestinien puis le Hamas, dont l’une montrant Evyatar David. Ces images, qui ont choqué l’opinion publique en Israël, ravivent le débat sur la nécessité d’un accord négocié avec le Hamas pour obtenir la libération des derniers captifs.

«Le Hamas utilise notre fils comme une expérience vivante»

Ce samedi 2 août, le Hamas a mis en ligne une version plus longue – près de cinq minutes – de la vidéo. On y voit le jeune homme, extrêmement amaigri, peinant à tenir debout dans un tunnel de Gaza. Le montage, accompagné notamment de l’image d’un sablier, semble destiné à faire pression sur Israël en soulignant l’urgence d’une solution pour sauver les otages.

La famille David, qui a autorisé les médias israéliens à relayer ces images, affirme que leur fils «n’a plus que quelques jours à vivre dans son état actuel». «Le Hamas utilise notre fils comme une expérience vivante dans une campagne ignoble de la faim. Affamer délibérément un homme pour en faire un instrument de propagande est l’un des actes les plus horribles que le monde ait jamais connus», ont-ils déclaré.

Les proches d’Evyatar dénoncent une «famine intentionnelle, une torture et des abus» qui «violent les standards humanitaires les plus élémentaires». Ils appellent «le gouvernement israélien, le peuple d’Israël, les nations du monde et le président américain» à agir immédiatement pour sauver le jeune homme et obtenir qu’il reçoive en urgence nourriture et soins médicaux.