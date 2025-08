«Aussi gros qu'un chien» : après la découverte d'un énorme rat de 56 cm, les habitants d'une ville du Royaume-Uni sous le choc

Les internautes multiplient les messages de dégoût après la récente découverte d'un rat de plus de près de 56 centimètres dans une maison à Redcar, au Royaume-Uni.

Une taille impressionnante qui interroge et inquiète. Un rat de 22 pouces (55,8 centimètres) a été retrouvé dans une habitation de Redcar, ville située proche de Middlesbrough, au nord du Royaume-Uni.

Rapidement, les internautes et les résidents de cette région de Normanby ont exprimé leur dégoût, devant le cliché du rongeur, rapidement comparé à des animaux d'ordinaire plus gros.

UK's 'biggest rat' found in home as council warns 'they'll keep multiplying'https://t.co/1QezxkKPedpic.twitter.com/DCmwd6pZ83

— Daily Star (@dailystar) August 2, 2025