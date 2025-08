«Le destin de la Serbie est européen» : Emmanuel Macron veut convaincre le pays des Balkans réputé proche de la Russie

Alors que Belgrade entretient des liens historiques avec Moscou, Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche son soutien à l’intégration européenne de la Serbie. Le président français entend encourager le pays à poursuivre les réformes nécessaires à son adhésion à l’UE.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue serbe Aleksandar Vucic, Emmanuel Macron a tenu à rappeler sa position. «Je lui ai redit ma conviction que le destin de la Serbie était européen et mon espoir qu'elle puisse progresser, dans un esprit de dialogue, sur le chemin des réformes et de l'adhésion», a écrit le chef de l’État sur le réseau social X. Une déclaration à forte portée symbolique, au moment où l’Union européenne cherche à clarifier ses liens avec les pays candidats tout en tenant compte des équilibres géopolitiques dans les Balkans.

La Serbie, officiellement candidate à l’UE depuis 2012, continue de maintenir des relations étroites avec la Russie, notamment sur le plan énergétique et diplomatique. Une proximité qui suscite des réticences au sein des Vingt-Sept, en particulier depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. En appelant Belgrade à poursuivre les réformes, Paris espère accélérer un rapprochement plus conforme aux valeurs et aux exigences européennes.

Un contexte tendu qui ne facilite pas les choses

La question de l’État de droit et de la transparence reste au cœur des crispations internes en Serbie. En juin dernier, d’importantes manifestations ont de nouveau agité le pays, visant à faire pression sur Aleksandar Vucic et à réclamer la tenue d’élections anticipées. Une contestation qui reflète une fatigue démocratique grandissante et un rejet d’un pouvoir jugé de plus en plus autoritaire.

À l’origine de cette mobilisation, un drame survenu en novembre 2024 : l’effondrement du toit d’une gare à Novi Sad, dans le nord du pays, qui a coûté la vie à 16 personnes. La catastrophe, largement attribuée à des pratiques de corruption et à l’opacité des marchés publics, a ravivé les critiques contre le gouvernement. Un contexte tendu qui complique encore davantage le chemin de la Serbie vers Bruxelles.