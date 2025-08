Le Hamas martèle qu'il ne «déposera pas les armes» jusqu’à la «création d’un État palestinien souverain», après la diffusion des vidéos d'otages israéliens

Le groupe terroriste a déclaré qu’il poursuivrait sa résistance armée «tant que l’occupation existera». Le Hamas, qui a diffusé vendredi une nouvelle vidéo d'otages, vise également, dans son communiqué, l’administration américaine, qu’il qualifie de «complice à part entière du crime de famine et de génocide».

Le mouvement islamiste palestinien du Hamas ne compte pas renoncer à sa lutte armée. Dans un communiqué transmis à The Gaza Humanitarian Foundation (GHF) et relayé par The Times of Israel, samedi 2 août, le groupe terroriste a affirmé qu’il ne déposerait pas les armes. «La résistance et ses armes sont un droit légal tant que l’occupation (israélienne) se poursuit», déclare le Hamas, qui dément les informations selon lesquelles il aurait exprimé sa volonté de désarmement lors des négociations de cessez-le-feu à Gaza avec Israël.

Ce communiqué constitue une réponse adressée à l’émissaire américain Steve Witkoff, envoyé en Israël par Donald Trump. Selon le Forum des familles d’otages, le diplomate, qui a rencontré samedi à Tel-Aviv des proches de captifs, aurait déclaré que le Hamas était prêt à «se démilitariser» et qu’ils étaient «très proches de mettre fin à cette guerre».

Volonté d’un État souverain avec Jérusalem pour capitale

Le Hamas affirme vouloir poursuivre sa lutte armée tant que les «droits nationaux» des Palestiniens ne seront pas reconnus. Le groupe terroriste armé met en avant, comme priorité, sa volonté d’obtenir «l’établissement d’un État palestinien indépendant, avec pleine souveraineté et Jérusalem comme capitale».

Une solution à deux États qui ne recueille pas le soutien d’Israël ni des États-Unis. Dans un contexte de famine dans la bande de Gaza et d’une guerre qui s’enlise, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a annoncé qu’elle reconnaîtrait l’État de Palestine en septembre à l’ONU. La Grande-Bretagne et le Canada envisagent de suivre cette position, à condition que le Hamas accepte de se désarmer, de se désengager politiquement et que tous les otages israéliens soient libérés.

Une charge virulente contre les États-Unis

«L’administration américaine est complice à part entière du crime de famine et de génocide», poursuit le Hamas dans son communiqué. Pour le groupe armé, qui fait la loi à Gaza, la visite de Steve Witkoff n’est «rien d’autre qu’une mise en scène préparée» pour offrir à Israël une «couverture politique pour gérer la famine et poursuivre le massacre systématique d’enfants et de civils non armés de notre peuple».

Le Hamas appelle néanmoins les Américains et Donald Trump à «assumer leur responsabilité historique en levant le voile sur le crime du siècle à Gaza et en s’orientant vers un accord de cessez-le-feu qui mène à la fin de l’agression».

Benjamin Netanyahou «consterné»

Des divergences qui ne devraient pas faire évoluer la situation dans l’immédiat. Le groupe armée a publié des vidéos d'un otage vendredi. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 par le Hamas, 49 sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 27 présumées mortes, selon l’armée israélienne. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit «consterné» par les dernières vidéos des otages.