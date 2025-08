Londres : un fan d'Oasis décède après une chute lors d'un concert des frères Gallagher

Un homme d’une quarantaine d’années a perdu la vie, ce samedi, après une chute survenue dans les tribunes du stade de Wembley, lors de l’un des concerts londoniens de la tournée d’Oasis. Le groupe, récemment reformé, a exprimé sa tristesse.

Un homme d’une quarantaine d’années est décédé samedi soir à Londres après une chute survenue lors d’un concert d’Oasis au stade de Wembley, a indiqué la police britannique dans un communiqué publié dimanche matin.

Les secours présents sur place ont été appelés à intervenir vers 22h19. «Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été découvert avec des blessures comparables à celles d’une chute. Son décès a malheureusement été constaté sur place», a précisé un porte-parole de la police.

Les Gallagher expriment leur émotion

Dans une déclaration transmise à la BBC, Liam et Noel Gallagher ont réagi à la nouvelle : «Nous sommes choqués et attristés par ce qui s’est passé. Nos pensées les plus sincères vont à la famille et aux amis de ce fan.»

Le stade de Wembley, où l’incident s’est produit devant des dizaines de milliers de spectateurs, a également exprimé son émotion. «Nos pensées vont à sa famille», a réagi un porte-parole, ajoutant que «le concert d’Oasis de ce soir aura lieu comme prévu».

La police, qui n’a pas précisé les circonstances exactes de la chute, invite les témoins de la scène à se manifester.

Ce concert à Wembley était le sixième d’une série de sept prévus à Londres, dans le cadre de la tournée mondiale d’Oasis, reformé en juillet après seize ans de séparation. Le groupe culte de la Britpop a déjà joué à Cardiff et Manchester, sa ville natale. Prochaine étape : Édimbourg, avant un tour du monde de 41 dates passant notamment par les États-Unis, le Japon, l’Australie et le Brésil.