Pour contrer les passeurs, la promotion sur les réseaux sociaux des traversées en petits bateaux vers le Royaume-Uni sera interdite

Le gouvernement britannique modifie un projet de loi pour interdire la publicité des traversées de la Manche à bord de petites embarcations. Le Royaume-Uni souhaite ainsi durcir les peines contre les passeurs et faire baisser le nombre de traversées.

Un texte de loi pour limiter l’immigration illégale. En 2025, plus de 25.000 personnes sont arrivées sur le territoire britannique à bord de petits bateaux, un record pour cette période de l’année, selon les autorités. D’après plusieurs études, 80 % des migrants arrivés au Royaume-Uni par ce biais déclarent avoir utilisé les réseaux sociaux pour organiser leur traversée. Le gouvernement britannique entend donc s’attaquer à ceux qui encouragent ces arrivées.

«Vendre la fausse promesse d’un voyage sûr vers le Royaume-Uni et d’une vie dans ce pays, que ce soit en ligne ou hors ligne, simplement pour gagner de l’argent, est tout simplement immoral», a déclaré la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper. Selon elle, le Royaume-Uni doit frapper plus fort contre ces criminels qui «n’hésitent pas à entraîner les migrants dans des situations potentiellement mortelles, en utilisant des tactiques effrontées sur les réseaux sociaux».

Déterminée à «tout mettre en œuvre pour les arrêter, où qu’ils opèrent », Yvette Cooper prévoit de créer une nouvelle infraction pénale visant les personnes qui publient ou diffusent des publicités sur les réseaux sociaux en lien avec ces traversées. Cet amendement sera intégré au projet de loi sur la sécurité des frontières, actuellement examiné à la Chambre des Lords.

Publicités pour faux passeports, visas et travail illégal également visées

Le gouvernement britannique entend renforcer l’arsenal juridique contre les réseaux de passeurs. Grâce à cet amendement, la police bénéficiera de pouvoirs accrus pour perturber leurs modèles économiques. Les sanctions seront durcies, avec une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, assortie d’une amende pour les auteurs de cette infraction.

Le texte entend définir la publicité de manière large : il englobe non seulement la promotion des traversées elles-mêmes, mais aussi celle des faux passeports, visas et autres documents de voyage. La publicité pour du travail illégal sera également réprimée.

Selon The Guardian, plus de 8.000 publications faisant la promotion des traversées ont été supprimées des réseaux sociaux en 2024, grâce à l’action de la National Crime Agency. Certains passeurs albanais avaient même mis en ligne des «promotions» à 12.000 livres streling (environ 13.500 euros), promettant un emploi et un logement aux migrants une fois arrivés au Royaume-Uni.