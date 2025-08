Quatre ouvriers meurent en tombant dans une bouche d'égout au Japon

Quatre ouvriers japonais sont morts en chutant dans une bouche d'égout près de Tokyo, alors qu'ils réalisaient des travaux d'inspection des canalisations, ont annoncé les autorités nippones ce dimanche.

Un accident dramatique et rarissime. Quatre ouvriers japonais ont trouvé la mort en tombant dans une bouche d'égout à Gyoda, près de Tokyo, alors qu'ils inspectaient les canalisations.

Selon les autorités, un premier travailleur a chuté, puis les trois autres, alors qu'ils tentaient de le secourir.

