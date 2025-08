Vidéos d'otages israéliens à Gaza : Benjamin Netanyahou sollicite le CICR, le Hamas fixe ses conditions

Après la diffusion de vidéos montrant deux otages israéliens très affaiblis, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a sollicité ce dimanche le Comité international de la Croix-Rouge pour qu’il leur apporte de la nourriture et des soins.

L’état de santé apparent de deux otages israéliens détenus dans la bande de Gaza a ravivé l’émotion et la pression sur le gouvernement israélien. Dans des vidéos diffusées entre le jeudi 31 juillet et le samedi 2 août par le Hamas et le Jihad islamique, Rom Breslevski et Evyatar David apparaissent très affaiblis. Sur l’une des séquences les plus marquantes, Evyatar David semble creuser sa propre tombe dans un tunnel, pelle à la main.

Dans ce contexte, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué, ce dimanche 3 août, avoir sollicité l’implication du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) «pour fournir de la nourriture à nos otages et leur prodiguer un traitement médical immédiat». Il a déclaré être «profondément consterné» par les images diffusées et assuré que les efforts pour obtenir la libération des captifs se poursuivaient.

Quelques heures après la déclaration du Premier ministre israélien, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont indiqué être prêtes à répondre «positivement» à toute demande du CICR. Mais le mouvement islamiste a posé comme condition préalable «l’ouverture de corridors humanitaires pour le passage de nourriture et de médicaments» dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le Hamas a également affirmé que ses prisonniers «ne sont pas privés délibérément de nourriture», mais qu’ils mangent «ce que nos combattants et tout notre peuple mangent». Il a également averti : «Ils ne recevront aucun traitement de faveur tant que se poursuivent le blocus et la politique de famine.»

Le CICR, de son côté, s’est dit «consterné» sur X (anciennement Twitter), dimanche soir, par les vidéos publiées. L’organisation a déclaré que «cette situation désastreuse doit cesser», sans commenter davantage la demande israélienne.

We are appalled by the recent videos published of Israeli hostages held in Gaza.



This dire situation must come to an end. pic.twitter.com/XXkhmSo32B

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) August 3, 2025