Voici l’augmentation des prix de l’alimentaire depuis 2018 selon la FAO

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont connu une hausse en 2025 par rapport à l'an dernier. Depuis 2018 ceux-ci ont enregistré diverses fluctuations, selon les indices de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Des prix qui peuvent directement pâtir des conflits armés. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a récemment communiqué son indice mondial sur les prix des produits alimentaires pour l'année 2025.

Il a atteint 128 points en juin dernier, soit le plus haut depuis 2023, ce qui représente une hausse de 28% des prix mondiaux des denrées alimentaires par rapport à la période de référence s'étalant de 2014 à 2016.

Depuis 2018, l'indice est passé de 95,8 points à 128 points en juin, soit une hausse de 32,2 points.

Following a period of recovery from the dual shocks of the Covid-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine, global food commodity prices have started to creep up again this year. pic.twitter.com/wJG3bu6J6G

