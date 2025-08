Voici les 4 pays du monde les plus touchés par l’inflation en 2025

La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont provoqué une instabilité économique mondiale, accélérant une vague d’inflation généralisée. En 2025, certains pays enregistrent encore des taux d’inflation supérieurs à 50 % selon les dernières données du FMI.

Après plusieurs années de forte inflation à l’échelle mondiale, la tendance est désormais à l’accalmie dans de nombreuses régions. Même si l’instabilité géopolitique persiste, notamment au Proche-Orient, le pic inflationniste de 2022 semble désormais derrière nous et les prix ont cessé de s’envoler. Dans ses dernières prévisions publiées en juillet, le Fonds monétaire international (FMI) estime que l’inflation mondiale devrait ralentir à 4,2 % en 2025, soit 1,5 point de moins qu’en 2024. Toutefois, certains pays restent confrontés à des niveaux de prix extrêmement élevés.

After the coronavirus pandemic and the Russian invasion of Ukraine caused accelerated #inflation all over the world, what do those numbers look like in 2025? pic.twitter.com/Cp2iET1l29 — Statista (@StatistaCharts) July 31, 2025

En 2025, quatre pays dépassent encore le seuil symbolique des 50 % d’inflation, contre 6 en 2024. Le Venezuela enregistre une inflation projetée à 180 %, ce qui en fait le pays le plus touché au monde et fait craindre un retour de l’hyperinflation connue entre 2018 et 2021. Le Soudan devrait connaître une inflation de 100 %, ce qui signifie que les prix y doubleraient en moyenne sur l’année. Le Soudan du Sud affiche une inflation estimée à 65,7 %. Le Zimbabwe, qui avait connu une inflation à 736,1 % en 2024, voit son taux fortement reculer mais reste très élevé avec 92,2 %.

Les régions d'asie centrale et africaines les plus touchées

De manière plus large, l’Asie centrale et le Caucase sont les régions les plus affectées par l’inflation. Le FMI y prévoit une augmentation moyenne des prix d’environ 25 % dans cette région, notamment en raison de tensions et d’une instabilité persistante. L’Iran, par exemple, devrait connaître une inflation de 43,3 %. En Afrique subsaharienne, de nombreux pays affichent également une inflation élevée, souvent liée à la dépréciation des monnaies locales et à des contextes politiques fragiles.

L’Argentine, longtemps emblématique de l’hyperinflation, amorce un net recul. Après avoir connu une inflation de 220 % en 2024, les prévisions du FMI estiment un taux de 36 % en 2025, soit une baisse significative mais qui place encore le pays loin des standards internationaux.

La France en dessous des 2,5% d’inflation

Les pays d’Europe occidentale et d’Asie de l’Est s’en sortent globalement bien. Peu d’entre eux dépassent les 2,5 % d’inflation : la Suisse affiche une inflation quasi nulle à 0,2 %, l’Italie est à 1,7 %, l’Allemagne à 2,1 % et l’Espagne à 2,2 %. Le Royaume-Uni (3,1 %) et la Belgique (3,2 %) restent au-dessus de la moyenne européenne.

En France, après avoir atteint 6 % au second semestre 2022, l’inflation est repassée sous les 2 % en 2024, pour la première fois depuis août 2021. Le FMI prévoit un taux de 1,3 % en 2025, notamment grâce à la baisse des coûts de l’énergie.

Si les prévisions du FMI intègrent les principaux contextes économiques et géopolitiques, elles restent incertaines. L’évolution des conflits internationaux, les politiques monétaires à venir, ou encore le retour possible de Donald Trump à la présidence américaine pourraient influencer fortement les équilibres mondiaux dans les mois à venir.