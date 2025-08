Voici où faire ses courses coûte le plus cher en Europe

Dans son dernier indice des prix alimentaires, la Deutsche Bank révèle d’importantes disparités entre les villes européennes. Tandis que Genève caracole en tête du classement mondial, Paris s’impose comme la capitale la plus chère d’Europe de l’Ouest pour remplir son panier.

Faire ses courses ne coûte pas le même prix selon que l’on vive à Varsovie ou à Genève. C’est ce que met en évidence l’édition 2025 du Grocery Index de la Deutsche Bank, dont Euronews s'est fait l'écho. En tête du classement mondial des villes où le ticket de caisse est le plus douloureux à régler : Genève, avec un indice de 106. Cela signifie que les prix alimentaires y sont 6 % plus élevés qu’à New York, qui sert de référence (indice 100). Zurich suit de près avec un score de 103. Ce sont les deux seules villes européennes à dépasser la métropole américaine.

Paris parmi les villes les plus chères

Au sein de l’Union européenne, Paris se distingue. Avec un indice de 71, la capitale française devance Londres (62), Berlin (55), Rome (51) et Madrid (46). En clair, un panier qui coûte 71 euros à Paris n’en coûterait que 46 dans la capitale espagnole, soit un écart de 54 %. Ce différentiel reste élevé avec Rome (39 %) et Berlin (29 %). Les chiffres bruts confirment ces écarts : selon Numbeo, un panier type revient à 107,20 euros à Paris, contre 79,60 euros à Rome et 72,70 euros à Madrid.

Des grandes villes aux prix abordables

D’autres capitales européennes affichent des niveaux de prix bien inférieurs. Varsovie et Budapest ferment ainsi la marche avec un indice de 37, soit près de trois fois moins que Paris. Lisbonne, Athènes, Prague ou encore Barcelone se situent autour de 40 à 50. Des écarts notables existent aussi à l’échelle nationale. En Allemagne, Berlin (55) reste plus abordable que Francfort ou Munich (58). Au Royaume-Uni, Londres (62) dépasse nettement Birmingham (51).

L’indice, basé sur les prix pondérés de 19 produits alimentaires courants, ne tient pas compte du pouvoir d’achat local. Il dresse toutefois une cartographie éclairante du coût réel d’un panier alimentaire dans les grandes villes. À l’échelle mondiale, Le Caire reste la ville la moins chère pour faire ses courses, avec un indice de 20. Un panier qui y coûte 20 euros en vaudrait 100 à New York ou 106 à Genève.