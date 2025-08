Attentat du Crocus City Hall : la Russie ouvre un procès historique contre 19 suspects, après la tuerie qui a fait 149 morts

Le procès de l'attentat du Crocus City Hall en Russie, lors duquel 149 personnes avaient été tuées, débutera ce lundi 4 août. 19 auteurs et complices présumés seront présentés à la justice.

Une étape judiciaire très attendue. Le procès de l'attentat du Crocus City Hall où 149 personnes avaient été massacrées le 22 mars 2024 va s'ouvrir ce lundi 4 août à Moscou.

Il y a un peu plus d'un an, des hommes armés avaient ouvert le feu dans la salle de concert située en périphérie de la capitale russe, avant de l'incendier.

Si au total 149 personnes avaient perdu la vie, 609 autres avaient été blessées dans cette attaque qualifiée de la pire de l'histoire récente du pays.

Une attaque revendiquée par Daesh

Rapidement après les faits, Daesh avait revendiqué cette tuerie, dont les préparatifs avaient été coordonnés à distance. «Au cours de l'enquête (...), il a été établi que les préparatifs, le financement, l'attaque et le retrait des terroristes ont été coordonnés via internet par des membres du groupe Province de Khorassan», avait déclaré le directeur des services russes de sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov, via l'agence RIA Novosti, l'an dernier.

Dès ce lundi, 19 personnes seront jugées, dont les quatre assaillants présumés, originaires du Tadjikistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale, par un tribunal militaire de Moscou.

Un temps accusé par les autorités russes d'avoir participé à cet attentat, Kiev a toujours nié quelconque implication.