A Gaza, «les otages israéliens ne peuvent pas attendre» : d'anciens responsables sécuritaires de l'Etat hébreu remettent en cause la stratégie du pays pour sauver des vies

Dans une lettre rendue publique publiée dans la nuit de dimanche à lundi, 550 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël ont notamment remis en cause la gestion du cas des otages du 7-Octobre. Une déclaration conjointe faisant suite aux macabres vidéos publiées par le Hamas.

Des images insoutenables. Ces derniers jours, les forces du Hamas ont partagé au grand jour des vidéos d'otages israéliens détenus dans les souterrains de Gaza dans lesquelles on voit notamment le jeune Evyatar David. Ce dernier apparaît particulièrement décharné, à bout de force, en train de creuser ce qui pourrait être sa propre tombe.

Dans la nuit de dimanche à lundi, via une lettre rendue publique, 550 anciens chefs espions, militaires, policiers ou encore diplomates pointent la gestion du cas des otages toujours détenus depuis le 7-Octobre et les attaques meurtrières du Hamas sur le sol de l'Etat hébreu.

Le mouvement des «Commandants pour la sécurité d'Israël» (CIS), regroupe entre autres trois anciens dirigeants du Mossad (Tamir Pardo, Efraim Halevy, Danny Yatom), cinq du Shin Bet, service de renseignement intérieur de l'Etat hébreu (Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri, Carmi Gilon), mais également trois ex-chefs d'état-major (Ehud Barak, Moshe Bogie Yaalon, Dan Halutz).

Pour les membres du CIS, «Tsahal a depuis longtemps atteint les deux objectifs qui pouvaient être réalisés par la force : démanteler les formations militaires et le gouvernement du Hamas. Le troisième, et le plus important, ne peut être atteint que par un accord : ramener tous les otages chez eux».

«traquer les derniers hauts responsables du hamas peut être fait plus tars»

Les membres du mouvement estiment que l'organisation terroriste ne représente désormais plus une menace stratégique pour l'Etat hébreu. «Notre expérience nous indique qu'Israël dispose de tout ce qu'il faut pour gérer ses capacités résiduelles de terreur, à distance ou autrement», estiment ces professionnels.

«Traquer les derniers hauts responsables du Hamas peut être fait plus tard, mais les otages ne peuvent pas attendre. Votre crédibilité auprès de la grande majorité des Israéliens renforce votre capacité à guider le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement dans la bonne direction», ont-ils notamment écrit en s'adressant à Donald Trump, qui joue un rôle prépondérant dans le conflit israélo-palestinien.

Pour les signataires, l'objectif premier reste donc de «ramener les otages, arrêter les souffrances et former une coalition régionale-internationale qui aide l'Autorité palestinienne (une fois réformée) à offrir aux Gazaouis et à tous les Palestiniens une alternative au Hamas et à son idéologie perverse».