Hawaï : pourquoi des milliers de moustiques sont-ils lâchés par drone sur certaines îles ?

Des douzaines de capsules contenant des centaines de moustiques ont été lâchés sur les forêts de Hawaï (Etats-Unis). Ces nouvelles populations d'insecte ont vocation à contrôler leur nombre total, jugé invasif. Voici comment.

Une opération spéciale. A Hawaï (Etats-Unis), des milliers de nouveaux moustiques ont été largués sur certaines îles de l'archipel. Ils permettront de faire baisser le nombre d'individus sur place, dangereux pour les populations humaines comme animales.

Les capsules biodégradables contenant chacune 1.000 moustiques incapables de piquer et infertiles ont été envoyées dans les forêts de certaines îles américaines, par drone.

Selon les scientifiques locaux, les moustiques de l'archipel, en plus de répandre des maladies dangereuses pour l'être humain, sont un danger pour certains oiseaux, notamment le 'aikikiki, l'un des symboles d'Hawaï. Plus généralement, sur 50 espèces de volatiles appelées «Fringillidae» vivant initialement sur ces îles, seules 17 sont toujours actives. Elles sont toutes en danger d'extinction.

Le paludisme aviaire, une «menace existentielle»

Selon le Dr Chris Farmer, directeur du programme pour la Conservation des Oiseaux Américains (ABC) la «menace existentielle» à laquelle font face les Fringillidae est le paludisme aviaire. Celui-ci est transmis par le moustique.

Ces insectes, qui n'étaient pas naturellement présents à Hawaï mais qui ont été accidentellement amenés sur l'archipel en 1826, «ont entraîné des vagues d'extinction» chez les oiseaux. Depuis leur arrivée, les oiseaux ont trouvé refuge dans les hauteurs des montagnes et des volcans de Maui et de Kauai. Mais ces derniers temps, ils font face à un changement de conditions : «Avec les changements climatiques, nous observons des températures plus élevées et les moustiques se déplacent donc vers les montagnes, également», explique le chercheur.

Il reprend, en déplorant : «On assiste à une dégringolade des populations d'oiseaux. Si l'on ne brise pas le cycle, nous allons les perdre».