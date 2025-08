Italie : des touristes surpris par d’impressionnantes trombes marines (vidéo)

Ce dimanche 3 août, un phénomène météorologique spectaculaire s'est produit dans plusieurs villes italiennes. Il s'agit de tornades au-dessus de la mer, aussi appelées trombes marines. Les images sont impressionnantes.

Un couloir entre ciel et mer. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré, ce dimanche 3 août, des tornades marines, appelées «trombes». Comme le rapporte Il Gazzettino, aucun dégât n'est à déplorer.

Le phénomène s'est produit au large des côtes vénitiennes d'Italie, de villes comme Chioggia, le delta du Pô, ou encore Barricata ou Porto Tolle. Au sein du delta du Pô, réserve naturelle de la région, les sombres nuages, particulièrement bas, n'ont fait qu'un avec la mer grâce à cette tornade, séparée en deux tourbillons, dont l'un plus étroit que l'autre.

🚨🌪️ ALERTE INFO | Une IMMENSE TORNADE MARINE (Trombe) s'est formée dans le delta del Pô en Italie aujourd'hui. 😱 🇮🇹 pic.twitter.com/Tm6IMmTBsz — COMPACT (@CompactMediaFR) August 3, 2025

Les trombes marines sont des colonnes d'air mélangées d'eau en rotation, qui se forment sous des nuages convectifs. Ils se crééent quand de l'air froid passe au dessus d'eaux chaudes. Généralement, ces tornades sont moins intenses que les terrestres et se dissipent une fois leur passage sur la côte.

De nouvelles #trombes marines ont été observées sur la côte adriatique en #Italie ce dimanche, comme celle-ci capturée près du delta du Pô.

Vidéo : "Marco" via Facebook - Tornado in Italia pic.twitter.com/QtcMSBBhKt — Meteo60 (@meteo60) August 3, 2025

Il existe deux types de trombes marines : les non supercellulaires, qui naissent rapidement, en quelques secondes ou minutes, dans des conditions plutôt calmes (peu de vent, ciel dégagé). Le deuxième type, supercellulaire, plus rare et plus intense, provient d'un orage au-dessus d'un plan d'eau. Dans les deux cas, cela peut constituer un danger pour les embarcations, notamment les petits bateaux.