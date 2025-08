«J’adore cette pub» : Donald Trump défend Sydney Sweeney après la polémique provoquée par une publicité pour des jeans

Le président américain, Donald Trump, a félicité Sydney Sweeney pour sa campagne publicitaire avec American Eagle, qui fait polémique. L'actrice serait une républicaine inscrite sur les registres.

La polémique continue de prendre de l’ampleur. Depuis plusieurs jours, l’actrice Sydney Sweeney est au cœur d’une controverse inédite : la jeune femme, connue pour ses rôles dans «Euphoria» ou encore «White Lotus», est accusée de promouvoir l’eugénisme et la suprématie blanche dans une nouvelle campagne pour American Eagle.

Mais, l’histoire a pris une toute nouvelle tournure, lorsque le président américainDonald Trump s’en est lui-même mêlé. Interrogé sur le scandale, il a félicité Sydney Sweeney après avoir appris qu’elle serait une républicaine et donc, de son parti.

«Elle est républicaine ? Oh, maintenant j’adore cette pub», a affirmé le leader, avant de monter à bord de son avion présidentiel.

🚨 LMAO! President Trump’s reaction to Sydney Sweeney being a registered Republican is GOLDEN “Oh, now I love her ad...If she is a registered Republican, I think her ad is fantastic.” 🤣🔥 pic.twitter.com/dX7bvfVqg8

En effet, le nom de l’actrice apparaîtrait dans la liste des électeurs sous le drapeau rouge. Elle serait inscrite chez les républicains de Floride depuis le mois de juin 2024, a avancé le média New York Post, qui cite des registres électoraux publics.

Le leader américain a ensuite ajouté : «Vous seriez surpris du nombre de personnes qui sont républicaines (...), je suis content que vous me l’ayez dit. Si Sydney Sweeney est une républicaine enregistrée, je pense que sa publicité est fantastique».

Il y a quelques jours, la compagnie de jeans American Eagle avait réagi publiquement, affirmant que la campagne publicitaire «est et a toujours été à propos de jeans».

You guys this is wild. An innocent celebration for my moms milestone 60th birthday has turned into an absurd political statement, which was not the intention. Please stop making assumptions. Much love to everyone ♥️ and Happy Birthday Mom!

— Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) August 27, 2022