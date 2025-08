Japon : des records de chaleur battus lundi dans 17 villes

Après avoir connu les mois de juin et juillet les plus chauds de son histoire, le Japon a enregistré 17 records de chaleur ce lundi 4 août, selon l'agence météorologique japonaise (JMA).

En raison du changement climatique provoqué par l'homme, les vagues de chaleur s'intensifient et se multiplient partout dans le monde, et le Japon ne fait pas exception puisqu'il a battu des records de température dans 17 villes ce lundi.

À Komatsu, dans la région centrale d'Ishikawa, un nouveau record de 40,3 °C a été atteint, tandis que Toyama, dans la même région, a mesuré 39,8 °C, sa température la plus élevée depuis le début des relevés.

Quinze autres localités ont également battu leurs records avec des températures oscillant entre 35,7 °C et 39,8 °C, d'après la JMA qui surveille plus de 900 points dans l'archipel, a rapporté l'AFP.

Le mercredi 30 juillet, le Japon avait déjà connu sa température la plus élevée jamais enregistrée avec 41,2 °C dans la région occidentale de Hyogo.

Bien qu'ils restent prudents sur un lien direct entre des phénomènes météorologiques ponctuels (comme des vagues de chaleur) et le changement climatique global, les météorologues japonais ont constaté que le réchauffement climatique contribue à l'apparition de phénomènes plus imprévisibles ces dernières années.

Des signes alarmants

L'été 2024 s'est révélé être le plus chaud jamais enregistré dans l'archipel, atteignant le même niveau record qu'en 2023. Il a été immédiatement suivi par l'automne le plus torride depuis le commencement des mesures météorologiques en 1898. En outre, la saison des pluies s'est terminée environ trois semaines plus tôt que d'habitude dans l'ouest du pays, établissant un autre record.

Selon le ministère des Terres, plusieurs barrages dans le nord étaient presque vides en raison des faibles précipitations et de la chaleur, inquiétant les agriculteurs qui craignent une mauvaise récolte.

Autres signaux du réchauffement, les célèbres cerisiers japonais fleurissent désormais plus tôt en raison du réchauffement climatique, ou parfois ne s'épanouissent pas complètement faute d'automnes et d'hivers suffisamment froids pour déclencher leur floraison.

La célèbre calotte neigeuse du mont Fuji est apparue seulement début novembre l'année dernière, contre début octobre habituellement, marquant sa plus longue absence jamais enregistrée.

Après avoir connu ses mois de juin et juillet les plus chauds depuis le début des relevées de données, le Japon devrait faire face à de nouvelles «fortes chaleurs» dans les mois à venir, a averti l'agence météorologique.

L'Europe a connu le réchauffement le plus rapide par décennie depuis 1990, suivie de près par l'Asie, depuis 1990, selon les données mondiales de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.