Royaume-Uni : deux adolescents condamnés à des peines de détention pour avoir torturé et tué des chats

Deux adolescents de 17 ans ont été condamnés à des peines respectives d'un an et neuf mois de prison à Londres pour avoir torturé et tué deux chatons. L’affaire, «parmi les plus horribles» envers des animaux, soulève des inquiétudes sur la diffusion en ligne d’actes de cruauté.

Un jeune homme et une jeune fille, tous deux âgés de 17 ans, ont été condamnés, ce lundi 4 août à respectivement un an et neuf mois de détention par un tribunal londonien pour avoir torturé et tué deux chatons dans le nord-ouest de la capitale britannique.

Les corps des animaux avaient été découverts le 3 mai dernier à Ruislip, une banlieue boisée de Londres. L’un des chatons, suspendu à un arbre, portait des traces d’éventration, tandis que l’autre gisait au sol, attaché par des cordes. Des morceaux de chair brûlés ainsi que des outils – couteaux, ciseaux, chalumeaux – avaient été retrouvés sur place.

«J’ai tué des chats pour apaiser mes pulsions»

Les enquêteurs ont également mis au jour des notes sur le téléphone du garçon, où il exprimait son envie de tuer et détaillait ses recherches pour commettre un meurtre sans être inquiété.

«J’ai tué des chats pour apaiser mes pulsions», ont pu lire les enquêteurs dans les messages du jeune homme. La juge Hina Rai, du tribunal de Highbury, a qualifié ces faits de «pires infractions commises contre des animaux jamais vues ici».

La jeune fille avait publié une annonce pour acquérir trois chatons et possédait des images d’animaux mutilés dans son téléphone. Selon la magistrate, les actes du duo étaient «clairement prémédités». Elle a souligné leur responsabilité partagée et pointé chez le jeune homme un manque d’empathie malgré ses excuses.

La police britannique examine d’éventuels liens avec un réseau international diffusant des vidéos de maltraitance animale.

Selon l’organisation de protection RSPCA, les signalements d’actes de cruauté envers les chats ont augmenté de 42% entre 2021 et 2024 au Royaume-Uni, tandis que les contenus violents circulant sur les réseaux sociaux sont en hausse de 27% depuis le début de l’année.