Tremblement de terre : endormie depuis 40 millions d'années, cette faille sismique menace le Canada

Quelques jours après le tremblement de terre de magnitude 8,8 ressenti dans la Mer de Béring, les frictions sismiques se poursuivent dans la région de l'est de la Russie. Une situation qui inquiète les géologues du Canada, qui craignent que la faille de Tintina ne montre des signes d'activité.

Une menace grandissante. Le tremblement de terre du 30 juillet, dans la Péninsule du Kamtchatka, pourrait provoquer de puissants tremblements de terre au Canada. Une faille endormie depuis des millions d'années est en cause.

Après l'activité majeure du 30 juillet, d'une magnitude 8,8, soit l'un des plus puissants séismes jamais enregistré, de plus petites secousses se poursuivent dans la région de la Mer de Béring. Le 3 août, un nouveau tremblement d'une magnitude estimée à 6,8 a été enregistré à 1.100 km des côtes russes, tandis qu'elle était de 6,2 ce lundi 4 août.

Le 3 août, un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,8 a été mesuré © US Geological Survey

La proximité temporelle entre ces événements pousse les géologues de la région à imaginer quelles conséquences cette activité pourrait avoir. Au Canada et en Alaska (Etats-Unis), situés à l'est de la Mer de Béring, les sismologues redoutent que la faille de Tintina ne se réveille. Une étude menée par l'université de l'Alberta et l'université de Victoria a expliqué que la pression mesurée sur les lieux était en forte augmentation ces dernières années. Plus précisément, les chercheurs observent une pression «de 0,2 à 0,8 mm par an», un signal interprété comme annonçant un séisme majeur imminent.

Des mesures qui annoncent «la fin d'un long cycle intersismique»

Cette zone sismique endormie de 1.000 km entre la région du Yukon et l'Alaska est inactive depuis 40 millions d'années. Plus précisément, aucun tremblement de terre majeur n'a été recensé depuis 12.000 ans. Cette inactivité pourrait justement être un avertissement, la pression s'accumulant avec le temps.

La faille est large de 75m par endroit © University of Victoria / University of Alberta

Les scientifiques écrivent, dans le Geophysical Research Letters : «Les terrasses de l'Holocène inférieur ne sont pas déformées à travers la faille, ce qui implique que le temps écoulé depuis le séisme le plus récent est supérieur à 12.000 ans et que la faille pourrait approcher de la fin d'un long cycle intersismique». Ils ajoutent que cette faille «représente un risque sismique important, auparavant non reconnu, pour la région». Ils précisent même qu'«elle pourrait générer un séisme d'une magnitude d'au moins 7,5».

Pour obtenir plus de précisions sur leurs anticipations, des recherches pourraient être menées au sein des forêts canadiennes de la région, qui pourraient cacher des signes géologiques ignorés. «D'autres recherches paléosismiques sont nécessaires pour déterminer les intervalles de récurrence entre les anciens séismes, et si les taux de glissement ont évolué au fil du temps en raison de changements dans le régime tectonique ou de l’ajustement isostatique glaciaire», ont-ils écrit.