Affaire Epstein : Bill et Hillary Clinton assignés à comparaître devant le Congrès

Bill et Hillary Clinton ont reçu une convocation pour témoigner devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants en octobre, dans le cadre des investigations concernant Jeffrey Epstein, financier accusé de pédophilie, et sa complice Ghislaine Maxwell, condamnée pour trafic sexuel.

La commission de surveillance de la Chambre des représentants a annoncé ce mardi avoir assigné à comparaître l'ancien président Bill Clinton et sa femme et ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, dans le cadre de son enquête parlementaire sur l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les comparutions sont prévues les 9 et 14 octobre.

Sont également convoqués le procureur général de l'ancien président Joe Biden, Merrick Garland, les procureurs généraux de Donald Trump, Bill Barr et Jeff Sessions, les procureurs généraux de l'ancien président Barack Obama, Loretta Lynch et Eric Holder, ainsi que le procureur général de l'ancien président George W. Bush, Alberto Gonzalez.

Une assignation a également été adressée au ministère de la Justice afin qu'il fournisse au Congrès tous les documents en sa possession liés à l'affaire Epstein, avec les noms des victimes censurés. Cette demande inclut également les échanges entre d'anciens responsables qui ont servi durant le premier mandat de Donald Trump et depuis l'administration Bush.

Plusieurs voyages à bord du jet privé du financier

Les républicains ont notamment ciblé Bill Clinton en raison de ses liens avérés avec le criminel, notamment quatre voyages effectués en 2002 et 2003 à bord de son jet privé, surnommé «Lolita Express», pour des déplacements organisés par la Fondation Clinton. «Lors d'un de ces voyages, il a même été photographié en train de recevoir un "massage" de la part d'une des victimes de M. Epstein», peut-on lire dans la lettre d'assignation à comparaître adressée à son épouse.

Après l'arrestation de l'homme d'affaires pour trafic sexuel en juillet 2019, un représentant de Bill Clinton avait déclaré qu'il n'avait «pas parlé à Epstein depuis plus d'une décennie» et «ne savait rien de ces terribles crimes».

Hillary Clinton sera, quant à elle, interrogée sur l'embauche du neveu de Ghislaine Maxwell, compagne du financier condamnée pour complicité de trafic sexuel en 2022, dans sa campagne présidentielle de 2008 puis au Département d'État pendant son mandat de secrétaire d'État.

La commission a également voté l'assignation de la complice de Jeffrey Epstein, qui purge une peine de 20 ans, mais cette convocation reste en suspens dans l'attente de son appel contre sa condamnation. Ses avocats ont affirmé qu'elle serait prête à témoigner devant la commission de surveillance en échange d'une immunité.

«Tandis que le Département s'efforce de découvrir et de divulguer des informations supplémentaires concernant les affaires de M. Epstein et de Mme Maxwell, il est impératif que le Congrès supervise l'application par le gouvernement fédéral des lois sur le trafic sexuel en général et, plus particulièrement, la gestion de l'enquête et des poursuites contre M. Epstein et Mme Maxwell», a déclaré la commission.

L'administration Trump sous le feu des critiques

L'enquête a débuté après les critiques essuyées par le président américain à la suite de la publication d'une note du ministère de la Justice et le FBI le mois dernier, affirmant qu'aucune «liste de clients d'Epstein» détaillant ses complices présumés – incluant des stars d'Hollywood, des avocats de haut rang, des politiciens et des chefs d'entreprise influents – n'avait été retrouvée.

L'agence a également déclaré que le criminel s'était effectivement suicidé dans sa cellule de la prison de Manhattan le 10 août 2019 dans l'attente d'un procès pour trafic de mineurs.

Cette déclaration contredit les propos de la procureure générale Pam Bondi, qui avait indiqué qu'une liste de clients était «posée» sur son bureau en vue d'un examen en février et que le FBI de New York était «en possession de milliers de pages de documents liés à l'enquête et à l'inculpation d'Epstein».

Cette situation a frustré les partisans du chef de l'État et des millions d'Américains qui espéraient davantage de transparence, surtout après que l'administration a convié des influenceurs conservateurs à la Maison Blanche pour consulter des documents d'enquête.

Le procureur général adjoint Todd Blanche a ensuite rencontré Ghislaine Maxwell en prison les 24 et 25 juillet, où elle aurait répondu à toutes les questions concernant «100 personnes différentes». Elle a ensuite été transférée dans un établissement à sécurité minimale au Texas, la semaine dernière, suscitant des critiques et des spéculations sur une possible dissimulation.

À la mi-juillet, Donald Trump a intenté une action en diffamation contre le Wall Street Journal, réclamant des dommages-intérêts s'élevant à plusieurs milliards de dollars, après que le journal a révélé l'existence d'une supposée lettre à caractère obscène du président envoyée à Jeffrey Epstein en 2003 pour célébrer le 50e anniversaire du financier.