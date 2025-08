Brésil : Jair Bolsonaro assigné à résidence par un juge

Depuis lundi, Jair Bolsonaro est assigné à résidence, et ce, avant même l’issue de son procès pour tentative présumée de coup d’État, où il encourt plus de 40 ans de prison. En cause : le juge de la Cour suprême reproche à l’ancien président des interventions à distance lors des manifestations en son soutien dimanche dernier au Brésil.

L'étau judiciaire se resserre sur l'ancien président. Depuis lundi, Jair Bolsonaro est assigné à résidence. Une décision de justice prise avant même l'issue de son procès pour tentative présumée de coup d’État, où il encourt plus de 40 ans de prison.

Si l'ex-chef d'État brésilien (2019-2022) était déjà sous une mesure d'inéligibilité jusqu'en 2030, il est désormais plus isolé que jamais. Et ce, malgré le soutien de Donald Trump, qui a lancé une guerre commerciale contre le Brésil en représailles à une supposée «chasse aux sorcières» contre son allié.

tout nouveau faux pas entrainera «un ordre de détention provisoire»

Cette assignation à résidence a été demandée par le juge Alexandre de Moraes, son ennemi intime en charge de son procès à la Cour suprême. Ce dernier a indiqué que tout nouveau faux pas de la part de l'ancien président entraînera «immédiatement un ordre de détention provisoire».

Par «faux pas», le magistrat pointe notamment le «non-respect réitéré des mesures» prises contre lui, et reproche à Jair Bolsonaro d’avoir bravé une interdiction de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Et pour cause : dimanche, lors de manifestations à travers le pays, l'ancien président d’extrême droite a effectué des interventions à distance, qui ont été ensuite relayées par des personnalités de son camp sur les plateformes numériques.

Alors qu'il est visé par une enquête pour obstruction présumée à son procès, Jair Bolsonaro est contraint dans ce cadre, depuis la mi-juillet, de porter un bracelet électronique et de rester chez lui le soir et le week-end. Il lui est aussi interdit de s’exprimer sur les réseaux sociaux, directement ou par le biais de tiers.

Interdiction d'utiliser un téléphone

Ce lundi, il lui a également été interdit toute utilisation d’un téléphone mobile, le sien ou celui d’autres. Au cours d’une perquisition chez lui, plusieurs appareils ont été saisis, a annoncé la police. Hormis ses avocats, toute visite à son domicile est également prohibée, sauf autorisation préalable. «La justice est aveugle, mais elle n’est pas idiote», a indiqué le juge Moraes, magistrat aussi puissant que clivant.

Jair Bolsonaro doit connaître l’épilogue de son procès historique dans les prochaines semaines. Avec sept de ses collaborateurs, il est accusé d’avoir tenté d’assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» malgré sa défaite face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.