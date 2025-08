Des repas casher marqués «Free Palestine» dans un vol Iberia : des passagers juifs dénoncent un acte antisémite déplacé

Plusieurs passagers d'un vol Iberia, maison mère de Vueling, ont signalé la présence d'inscriptions «Free Palestine» sur leurs repas casher. La compagnie a déjà ouvert une enquête.

Un nouveau scandale pour Iberia. Le mois dernier, la compagnie aérienne, maison mère de Vueling, s’était retrouvée accusée d’antisémitisme après l’expulsion d’adolescents français, de confession juive, d’un vol vers Paris. Cette fois-ci, des passagers juifs se sont vu servir des plateaux-repas casher, avec l’inscription «Free Palestine» («Palestine libre»).

A Jewish passenger on an Iberia Airlines flight from Buenos Aires to Madrid said he was shocked to find the words “Free Palestine” written on the packaging of his kosher meal pic.twitter.com/lTHNnZToJu

